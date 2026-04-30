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新州州長薛瑞爾眾院遺缺 由進步派民主黨人梅希亞補上

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州州長薛瑞爾 (Mikie Sherrill) 去年秋季離開眾議院的遺缺已確定由進步派民主黨人梅希亞 (Analilia Mejia)接任；接任者輕鬆贏得新州11選區特別選舉。

梅希亞在2月初選獲勝，震驚新州的民主黨建制派；她擊敗試圖以「兩黨中間派」勝出、並表態願與川普總統決裂的共和黨候選人哈撒韋 (Joe Hathaway)。

在開出的94%選票中，梅希亞獲59.5%選票、哈撒韋獲40%，第三位候選人邦德 (Alan Bond) 得票率不足1%；邦德是商人，曾因退休基金管理不善而入獄七年。

梅希亞所屬選區曾是共和黨傳統票倉，近來多年則傾向民主黨，但共和黨認為，在動盪政治局勢下，該區可能是潛在機會；民主黨這次勝選得以保住該席位。

這一次特別選舉是針對薛瑞爾爾眾議員剩餘任期而舉辦，效期到明年1月；因此，梅希亞和哈撒韋11月可能再次對決，爭奪下一個完整的二年任期。

梅希亞表示，哈撒韋競選期間多半像小男孩一樣辱罵她，說她想法太激進，其實那是障眼法；真正的激進分子是亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、總統川普(Donald Trump)、甚至還有哈撒韋，這些激進分子敢破壞民主制度、破壞憲法，必須加以阻止。

哈撒韋稱，期待今年秋天再次和梅希亞對決，明確表示「這不是結束，而是新篇章的開始。」並堅信新州11選區廣大選民尋求平衡務實的領導，而不是梅希亞所奉行的極左政策。

早期投票數據已顯示民主黨有顯著優勢，郵寄選票回收率約是共和黨的三倍。

針對11月的下屆兩年任期之爭，哈撒韋可望成為6月2日初選中唯一的共和黨候選人，梅希亞則將面臨三位民主黨人選的挑戰。

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