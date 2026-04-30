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取代老化火車廂 新州今年啟用電動新車廂

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西運輸局(NJ Transit)全新電動多層III型列車(Multileve...
新澤西運輸局(NJ Transit)全新電動多層III型列車(Multilevel III)日前亮相。(阿爾斯通公司官網)

新澤西運輸局(NJ Transit)全新電動多層III型列車(Multilevel III)日前公開亮相，距離2018年訂購已過七年多；新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)下令，新列車今年上路啟用。

全新電動車將取代老舊的1977年Arrow III型列車。

薛瑞爾在新澤西運輸局梅多蘭茲維護中心(Meadowlands Maintenance Complex)致詞，並向該單位執行長科盧里 (Kris Kolluri) 明確指示，「這些列車年底前必須投入使用。」

科盧里說，老舊列車頻繁發生故障，新列車將可提高可靠性。已訂購的112輛多層III型動力車每輛可牽引兩節拖車，多輛可共組完整列車。

科盧里在記者會後帶領與會者參觀新列車，展示USB接口、可調光LED燈、車門處的乘客計數傳感器以及與警方即時連接的車載攝像頭等功能；針對使用輔助行動配備的乘客，車內橋接板可展開連接列車和高架月台，列車並預留WiFi接口，具體服務細節有待與美鐵(Amtrak)協商。

新展示列車經過交通部新墨西哥州鐵路測試中心測試後，已抵達新州運輸局的鐵路線路進行測試。

新車列2018年12月便訂購，但由於新冠疫情和全球供應鏈問題而延後交車。訂購新車是為了淘汰1970 、1980年代建造的老舊單層列車。

預計2031年，新州鐵路和公車將全面完成現代化改造。

美眾議員、新州民主黨議員普(Nellie Pou)說，這是聯邦和州政府數十億元投資的一部分。

新澤西運輸局正陸續採購374輛電動多層III型列車、近1400輛新公車，五年內交車完畢。新公車還配備了WiFi。

電動多層III型列車由阿爾斯通公司(Alstom)紐約州工廠生產，70%零件產自美國，可免關稅。

這些車輛沿用既有的多層設計，並加裝電力推進設備，與擁有137個座位的多層拖車式列車相較座位少了27個，但噪音和熱量微乎其微。

電動車 新墨西哥州 新州

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