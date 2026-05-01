羅伯屋強生醫院 羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦第四屆亞太裔傳統月大型社區健康日活動
羅伯屋強生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital-RWJUH），羅格斯醫學院（Rutgers Robert Wood Johnson Medical School）及華人醫療服務（Chinese Medical Program）將共同舉辦“第四屆亞太裔傳統月大型社區健康日”活動。今年的活動將於5月2日，星期六，在羅伯屋強生大學醫院中庭舉辦，這裏連接醫院和最新落成的莫瑞斯癌症醫院和新澤西癌症研究所, Rutgers Health, 兒童醫院等大型健康機構，不僅並將有更多醫療健康部門和社區醫療團隊參加，也可以利用醫院獨有的大型開放式場地，風雨無阻為大家帶來各項健康檢查，醫療諮詢，康樂運動等多種活動。
本次亞太裔社區健康日活動由羅伯屋強生醫院，羅格斯醫學院，新澤西癌症中心，羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃（Community Health Promotion Program），華人醫療服務部共同主辦，另外還包括東斯拉夫醫療服務和印度醫療服務，全美精神健康聯盟新澤西分部，聯合保險等醫療健康機構，此次活動並得到百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）公司的大力支持，以及家庭健康及生育門診，癲癇/精神神經內科，藥房，老年中心及療養院等很多醫療健康部門都參加該活動，為社區提供豐富的醫療資源和服務。
今年除了血壓，血糖檢測，身體指數等往年所有的常規健康檢查外，還有乳癌，肺癌及其他癌症篩檢資訊，羅格斯大學醫學院的學生還會提供心肺復蘇術的介紹。此外還有太極老師教授大家太極拳及互動，帕金森運動教學，兒童遊戲等，還有豐富的禮品抽獎，歡迎大家攜家人一同參加，並為自己的健康把關做檢查。
活動：第四屆亞太裔傳統月大型社區健康日
Asian American Heritage Month Community Wellness Day
日期：星期六，5月2日
時間：11 AM – 2 PM
地點：RWJUH New Brunswick, Hospital Courtyard 羅伯屋強生大學醫院中庭
1 Robert Wood Johnson Place, New Brunswick, NJ 08901
停車指引：在醫院急診同側50米的Self Park停車場停車，坐電梯到1樓即可，請拿好車票兌換免費停車卡
該活動免費面對廣大公衆開放，如希望參與展臺及提供文化活動請致電華人醫療服務部：732-372-8550 李安琪Angela，或732-228-3940 鄒興睿Stephanie
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