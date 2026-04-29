大費城江西同鄉會正式成立 匯聚鄉情 打造海外江西人溫暖家園

大費城江西同鄉會成立大會集體合影，60餘位江西鄉親共同見證同鄉會成立。後排左2為饒宇翔

4月18日，大費城江西同鄉會（Greater Philadelphia Jiangxi Association）成立大會暨燒烤聚會在East Goshen Park成功舉行。來自江西省各地的60餘位鄉親齊聚一堂，共同見證這一具有里程碑意義的時刻，標誌著大費城地區江西籍華人社區邁入全新發展階段。

活動現場氣氛溫馨熱烈，參與者來自南昌、九江、贛州、上饒等多個城市。大家精心準備了各自的拿手好菜，圍繞燒烤與自帶菜（Potluck）展開分享交流，濃濃鄉情在美食與歡笑中自然流淌。

當天還安排了匹克球、籃球、網球等體育活動，鄉親們在輕鬆愉快的氛圍中聯誼交流、建立聯繫。隨後，全體成員集體合影，記錄下這一歷史性時刻。傍晚時分的燒烤聚餐，更是將活動氣氛推向高潮，大家圍坐暢談，共敘鄉情，展現出團結、溫暖、積極向上的友好氛圍。

首任會長饒宇翔博士發表講話，他表示，大費城江西同鄉會是美國成立的第四個江西同鄉會，此前三個分別位於紐約、大華府和休斯頓地區。雖然江西人在美國的人數並不多，但我們希望走‘小而精’的發展路線，讓大費城地區的江西老鄉彼此認識，增進瞭解。“我們都來自江西，在那裡出生、成長，如今相聚於費城，在這裡生活、工作和學習。江西，不只是我們的故鄉，更是我們共同的情感紐帶“。

饒宇翔還說，希望搭建一個真正有溫度、有價值、有影響力的平臺，把大費城地區的江西老鄉緊密聯結起來——從相識點頭，走向彼此信任，最終成為守望相助的人生夥伴。

大費城江西同鄉會是一個非營利組織，致力於服務大費城地區的江西鄉親。其使命是弘揚江西傳統文化、加強會員之間的聯繫、支持新移民及其家庭、鼓勵參與社區活動。願景是打造一個團結、互助、充滿活力的社區，讓每一位成員都能在海外擁有歸屬感。作為連接江西文化與美國社會的橋梁，同鄉會將持續推動文化交流與合作，促進社區融合發展。同鄉會設有理事會，由會長、副會長及理事組成，負責協會的發展與運營。

大費城江西同鄉會的成立，不僅為江西鄉親提供了一個情感連接的平臺，也為推動華人社區發展和中美文化交流提供了新的契機。展望未來，同鄉會將持續開展文化交流、社區服務、資源對接、青年發展等多方面活動，努力打造一個具有溫度、價值與影響力的華人社團品牌。

第一屆理事會成員為，會長：饒宇翔，副會長：李萍、張亞玲、祝愛宏，理事：王鵬、龔曉達、劉聯慶、嚴宏、梅俊傑、肖昶昶、劉芳、談賢芳、李娟、汪華林、廖謹忠。