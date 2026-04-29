費城海華婦女互助會成立26週年慶典

海華婦女會理事們合影。左3-8為：趙雅婷、周夢湘、陳慧、邵慶儀、鄧雅雲、張桂蓮

4月22日，在春風送暖、萬象更新的美好時節，大費城海華婦女互助會（下簡稱「海華會」）假南費城富麗華酒家，舉辦成立26週年慶典。費城各大僑團僑領，社會各界嘉賓、以及海華會會員近200人歡聚一堂，共同回顧婦女會26年的光輝歷程，展望未來發展的美好藍圖。婦女會員們個個衣香鬢影，會場內花團錦簇、燈光璀璨，現場洋溢著喜慶祥和的氛圍。

主席臺背景大螢幕上，「費城海華婦女會成立26週年慶典」幾個大字在紅色主基調的映襯下格外醒目。董事長鄧雅雲首先致辭，她表示，又是一年春意盎然，又是一載巾幗盛會，她以熱情洋溢的開場白，向蒞臨慶典的各位僑領和來賓表示熱烈的歡迎，向長期以來關心支持海華會工作的各界人士表示衷心的感謝！

會長周夢湘深情回顧了婦女會走過的26年發展歷程，她表示，二十六載歲月如歌，海華會自成立以來，在歷屆理事的接續奮鬥和全體會員的共同努力下，秉持為婦女服務的宗旨，積極履行職責使命，互助互愛，包容團結。感謝姐妹們的同心協力、親密合作，為社區和諧作了大量的工作，盡顯巾幗本色，深得僑胞喜愛。

名譽會長邵慶儀、大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長吳日強、中華公所董事長徐福群分別致辭，向婦女會26年來取得的顯著成績表示充分肯定，贊揚海華會作為聯繫婦女會員的橋梁紐帶，秉持為婦女服務的宗旨，積極履行職責使命。26年，對於海華會來說，是一段不平凡的歷程。會員們一步一個腳印，走過了風雨兼程的26年，在歷屆會長的帶領下，秉持「互助、友愛、奉獻、進步」的宗旨，致力為費城地區的華人姐妹搭建交流平臺、提供互助支援。同時傳承中華優秀傳統文化，開展公益服務，回饋當地社區，幫助姐妹們更好地融入主流社會。海華會就像一個溫暖的大家庭，讓每一位成員都感受到關愛與力量，如今己發展成影響力遍及費城地區的華人婦女組織。

會長趙雅婷致答謝辭，她表示，廿六正青春，既是里程碑，更是起跑線。海華會將以此為新的奮鬥起點，繼續維護婦女合法權益，紮實做好婦女關愛幫扶工作，真正當好會員們信賴的「娘家人」。

精彩紛呈的文娛節目將慶典氣氛推向了高潮，眾僑領們合唱《友誼之光》，婦女會員們隨歌起舞，用優美的舞姿展現巾幗風采，用真摯的情感表達對婦女會大家庭的美好祝願，展現了新時代女性昂揚向上的精神風貌，傳遞著海華會大家庭的溫暖情誼。

眾嘉賓舉杯同慶，共同分享喜悅與榮耀。共同祝願海華會會務昌隆、蒸蒸日上！祝願各位來賓、姐妹們身體健康、家庭幸福、萬事如意！歡樂的氣氛洋溢在會場的每一個角落。