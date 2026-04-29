費城崇正會舉行愛國僑領楊維善元老追思會

參加追思會的費城各大僑團僑領們合影。前排左3-10為：王建明、向裕韜、黃偉星、楊銘善、李德、任美清、吳日強、梁鴻生，右4為蔡木

山河同悲，僑界共慟。4月25日，費城崇正會在會址內舉行著名愛國僑領--楊維善元老追思會。中國駐紐約總領事館僑務處主任李德、領事向裕韜，費城各社團僑領、崇正會會員及家屬等各界人士100餘人，懷著無比沉痛的心情，齊聚一堂，表達對楊維善老先生的深切哀悼與崇高敬意。追思會由議長梁鴻生主持。

追思會現場莊嚴肅穆，會場正中懸掛著“沉痛悼念愛國僑領楊維善先生”橫幅，鮮花花籃環繞兩側。上午12時許，追思會在肅穆的氛圍中正式開始。全體來賓肅立默哀一分鐘，現場寄託著無盡哀思。

會場投影螢幕首先播放了楊老先生生平事跡及各時期愛國活動照片幻燈片，梁鴻生向現場人士逐一進行了詳細解說，並對楊老先生生平做了介紹，讚揚其當年眼光卓越、四處奔波買下如今崇正會的會址，讓會員擁有了華埠最大的會員活動中心，其愛國行動開創了費城僑社的愛國先河。

接著會長黃偉星發表悼念講話，讚揚楊元老是一位德高望重、心系家國的長者，他的一生，是奮鬥的一生，奉獻的一生，更是充滿了赤誠愛國情懷的一生。回顧往昔，1976年，在費城華埠的歷史時刻，楊維善元老帶領崇正會同仁，毅然在費城華埠升起了第一面五星紅旗。這不僅是一面旗幟的升起，更象徵著海外華人對祖（籍）國的深情認同與堅定支持。在那個年代，這樣的行動需要遠見、勇氣與擔當，而楊元老以實際行動書寫了屬於華人社團的光輝篇章。楊元老作為崇正會的重要奠基者之一，始終以團結鄉親、服務社群為己任。他帶領會員們高舉愛國旗幟，凝聚力量，不僅在異國他鄉樹立了華人的良好形象，還積極推動家鄉的發展。無論是捐資助學、支持家鄉基礎設施建設，還是牽線搭橋促進中美交流合作，楊元老都傾注了大量心血，做出了不可滅的貢獻。他回憶楊元老常說：「身在海外，心系故土；飲水思源，不忘根本。」正是這種信念，激勵著一代又一代崇正會會員，將愛國之情化為實際行動，在不同領域發光發熱。楊元老用一生詮釋了什麼是責任，什麼是擔當，什麼是真正的愛國情懷。

隨後，李德、費城僑學界秘書長吳日強、東安公所主席林耀良、賓州中國和平統一促進會會長王建明、董事長楊銘善、會長蔡木源等分別致辭，眾人緬懷了楊元老一生的功德，並分享了與其在一起的快樂時光。讚揚楊元老雖身在異國他鄉，但始終心系鄉梓，情牽客屬。會務發展中，他出謀劃策，親力親為；服務鄉親時，他古道熱腸，扶危濟困。楊銘善更深情談到，當年在1976年，看到五星紅旗，猶如看到了日思夜想的父母。崇正會正是因為有像他這樣一批元老的堅守與付出，崇正精神才能在費城這片土地上薪火相傳，客家文化才能在大洋彼岸生生不息。今天，眾人緬懷他，不僅是追思他的音容笑貌，更要繼承他熱愛祖國、服務僑社的優良品質，將這份無私奉獻的精神薪火相傳。楊元老的精神與功績，將永遠銘刻在費城華人社區的歷史上，激勵後人不斷前行。

楊維善長子楊耀東致答謝辭，對社會各界的緬懷與敬意深表謝意，祖（籍）國的強大及繁榮，是父親一生的追求。家人將化悲痛為力量，把先父的高尚品格與奉獻精神繼續傳遞下去。

鮮花寄託哀思，精神永續傳承。楊元老雖然已經離我們而去，但他愛國愛鄉的崇高精神，將永遠銘刻在僑界同仁和家鄉父老的心中。眾人將繼續團結海內外僑胞，傳承赤子情懷、勇擔時代使命，為實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。