新州華研基金會中國文化知識競賽 哥倫比亞高中奪冠

SOMSD 教育局長Jason Bing（左四）到場加油，高度讚賞指導老師孟麗萍（左五）與冠軍哥倫比亞高中隊六名學生。（記者孫影真／攝影）

新州 華研基金會(New Jersey Chinese Cultural Studies Foundation，簡稱NJCCS)日前在西東大學 (Seton Hall University)舉辦第18屆中國文化知識競賽。本屆比賽以「美國與中國的人工智慧發展路徑將如何塑造青少年的未來」為主題，進入決賽的六支隊伍分別以短劇、口述報告及影片等多元形式呈現研究成果，最終由哥倫比亞高中隊(Columbia High School) 榮獲冠軍。

本次競賽由西東大學與新州華人 教師協會 (New Jersey Chinese Teacher Association)協辦。西東大學語言文學文化系主任Peter Shoemake致詞鼓勵學生勇於走出舒適圈，拓展研究視野，理解不同文化之間的連結，並以全球視角看待科技與文化成果，培養成為「世界公民」的能力。西東大學榮休教授梁伯華亦到場支持，表示該競賽旨在透過教育與文化活動推廣中華文化，促進中西文化交流與融合，並期盼此項深具意義的活動持續舉辦。

南橘楓木學區(South Orange and Maplewood School District, SOMSD)教育局長Jason Bing隨哥倫比亞高中隊出席，對師生及家長的投入表達高度肯定。他指出，學區以多元文化為特色，學生自入學起即展開「文化學徒」的學習歷程，並感謝各界合作夥伴促進文化傳承的延續。該隊指導老師孟麗萍表示，學生在為期四個月的準備過程中，投入大量時間進行研究、資料蒐集與分析，完成報告並進行演講練習。她感謝主辦單位提供展示成果與交流的平台。

The Pingry School指導老師王超帶領兩支隊伍參賽。其中一組聚焦人工智慧在教育、社交與就業領域的影響，分析中美兩國不同發展路徑及其對青少年未來的深遠影響；另一組則以新聞報導形式探討人工智慧對青少年心理健康可能帶來的隱憂，透過案例分析引發對科技倫理的思考。王超表示，整個專案讓學生在中文表達能力與批判性思維方面均獲得顯著提升。

比賽依流程、組織結構、資訊與證據、分析與結論、與創意評分。結果依名次順序為：Columbia High School、Bridgewater-Raritan High School、Pingry High School兩隊、與Jose Marti Stem Academy兩隊。

The Pingry School俞瑾萱 (Sarah Yu) 單槍匹馬簡報與周文嘉 (Jasmine Zhou) 和吴克印 (Aaron Wu) 線上聯訪，獲得第三名。（記者孫影真／攝影）

Jose Marti Stem Academy第二隊（記者孫影真／攝影）

Bridgewater-Raritan High School參賽者︰徐捷 (Joanna Xu)、曹恩蒙 (Vivian Chao)、陳飛 (Julia Chan)、和林真韻 (Ella Lim) 榮獲第二名（記者孫影真／攝影）

Jose Marti Stem Academy第一隊。（主辦方提供）

四名評審沈莉莉、何勇、駱涵、羅麗晶對參賽者表現給予肯定的評價。（記者孫影真／攝影）