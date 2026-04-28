賓州中部民宅惡火 阿米希婦女與6子女喪生

賓州 中北部鄉村地區克林頓郡(Clinton County)阿米希(Amish)社區一處民宅19日早上發生爆炸並引發火災，消防員趕抵現場時房屋已被大火吞噬，無法進行搜救。屋內一名母親和她的6個孩子全部不幸喪生。

據當局稱，發生事故的民宅位於賓州中北部克林頓郡緊鄰米爾霍爾(Mill Hall)的拉馬爾鎮(Lamar Township)；該民宅爆炸，附近房屋也受到震動，爆炸引發的火災迅速蔓延，導致一名阿希米婦女和她年齡介於3歲至11歲的6個孩子喪生。

賓州警方透過聲明表示，消防員趕抵現場時確認7人受困，結果全部罹難。經警方確認身分，罹難者有34歲母親莎拉·斯托爾茨弗斯(Sarah Stoltzfus)，另有4個兒子，年齡各11歲、10歲、5歲和3歲，還有2個女兒，分別是8歲和6歲。

當地一家殯儀館在網路上發布訃聞稱，喪生的母親斯托爾茨弗斯太太是教會Old Order Amish Church成員，她的丈夫大衛‧斯托爾茨弗斯(David Stoltzfus)仍健在。

有關單位正針對事故原因進行調查。警方表示，房屋內丙烷洩漏可能是引發爆炸和火災的原因，室外的丙烷罐並未爆炸，不是造成爆炸和火災的因素。

鄰居達克女士(Christina Duck)接受地方電視台WNEP採訪時說，事發時她正在吃早餐，突然聽到一聲巨響；之後隨即起身往窗外看，看到火焰，而後趕緊跑出去，短短不到一分鐘，整棟房子就被大火吞噬。

達克說，發生事故的那一家人幾個月前才搬進來，常常看到孩子們在外面玩耍；她回想當時的情況說，消防員趕到時，房子已燒沒，火勢蔓延太快了。

WNEP電視台播放的影片顯示，有一些阿米希社區的成員到現場清理、並表達哀悼之意。