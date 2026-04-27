新州北部議員 推大西洋城外設賭場惹議

代表大西洋城賭場約1萬名酒店服務業員工的工會UNITE HERE Local 54稱，如果新州北部設賭場，大西洋城最小三家賭場和約4000名員工將立即面臨風險。(UNITE HERE Local 54官方臉書)

新澤西州 南北兩區的賭場之爭再起。北部議員希望允許在大西洋城以外地區開賭場，與紐約市競爭，新州 南部利益相關者則稱此舉將損害該區經濟。

十年前，新州選民以壓倒性多數否決在大西洋城以外地區開設賭場的提案，如今，隨著鄰近的紐約市獲准三家新賭場，新州北部議員再次推動。

支持者表示，新州北部賭場將使博彩收入留在州內，但南部議員和利益相關者警告，當地數萬人受雇於賭場業，北部設賭場會搶走他們的業務。

這場南北之爭恐迫使民主黨 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)進行調解。

州參議員戈帕爾(Vin Gopal)是新州北部設賭場推動者之一，曾任薛瑞爾競選主席；薛瑞爾本人拒絕置評，戈帕爾卻說，他與薛瑞爾政府成員談過，他們並未排除可能性，目前觀望中。

今年稍早，戈帕爾和民主黨參議員薩洛(Paul Sarlo)共提法案，旨在通過公投允許在蒙茅斯公園賽馬場(Monmouth Park Racetrack)和梅多蘭茲賽馬場(Meadowlands Racetrack)設賭場，兩個賽馬場2018年起便允許體育博彩。

該法案須獲州議會五分之三多數票才能納入今秋公投表決，或者州議會今、明年多數票才能列入明年選票，屆時將由選民投票決定。

2016年，新州77%選民否決允許在大西洋城以外地區開設賭場的提案。

費爾利狄金森大學(Fairleigh Dickinson University)上個月民調發現，約半新州選民反對建賭場提案，與2014、2016年結果相似。新州南部商會(Chamber of Commerce Southern New Jersey)2016年曾發起反提案運動，至今仍反對。

新州檢察長辦公室最新報告稱，大西洋城賭場持牌經營者毛利2025年下降近4%。此一趨勢顯示博彩市場競爭加劇，加上周邊州份分流客源，對當地經濟與就業前景帶來不小壓力。

代表大西洋城賭場約1萬名酒店服務業員工的工會UNITE HERE Local 54主席德卡普里奧(Donna DeCaprio)說，如果新州北部設賭場，大西洋城最小三家賭場和約4000名員工將立即面臨風險；與紐約市賭場競爭相比，新州北部賭場對南部經濟的影響更嚴重。

此外，部分經濟學者指出，若北部賭場落地，短期內或可帶動就業與稅收，但長期恐造成市場過度競爭，分散客源，削弱整體博彩產業利潤，最終影響州政府財政穩定與地方經濟發展。