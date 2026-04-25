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新澤西中校協會校際書法賽 圓滿落幕

記者孫影真／新州報導
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「讀書志在聖賢，為官心存民生」，愛迪生、北慈、博根 3校14名學生揮毫，各有千秋...
「讀書志在聖賢，為官心存民生」，愛迪生、北慈、博根 3校14名學生揮毫，各有千秋。（主辦方提供）

為弘揚中華傳統文化、推廣書法藝術並提升學生書寫能力，新澤西中文學校協會日前在博根中文學校舉辦「2026年校際書法比賽」，吸引三校14名學生參賽，分四組進行。比賽題目為「讀書志在聖賢，為官心存民生」，今年並首度設立台灣華語文學習中心觀摩組，以「平常心是道也」為題，鼓勵主流學員參與文化與學術活動。

新澤西中文學校協會「2026年校際書法比賽」，計有3校14名學生參賽。（主辦方提...
新澤西中文學校協會「2026年校際書法比賽」，計有3校14名學生參賽。（主辦方提供）

紐約文教中心副主任王鈺淇表示，書法有助培養專注力與耐力，今年新增觀摩組，展現僑校與華語中心資源整合成果，期勉學生在比賽中發揮實力。新澤西中校協會會長戴松昌說，觀摩組為活動注入新血，學生在漢字書寫上展現不同風格，未來發展可期。

新設主流成人觀摩組，將僑校及台灣華語文學習中心的資源結合。（主辦方提供）
新設主流成人觀摩組，將僑校及台灣華語文學習中心的資源結合。（主辦方提供）

本次比賽由雷震芳、劉荊門、林瑩琦、趙美媛與蘇文霖五位專業評審，依「整體美感」、「章法佈局」、「筆勢表現」及「書寫完整度」進行評選。多數學生透過課堂累積基礎並於賽前加強練習，即使學習時間有限，仍能呈現穩定且具水準的作品，展現書法教育在專注力與美感培養上的成效。

愛迪生中文學校學生初露鋒芒，勇奪雙冠。（主辦方提供）
愛迪生中文學校學生初露鋒芒，勇奪雙冠。（主辦方提供）

當天並有多位教育與社區人士出席觀賽，包括中美文化協會會長李僑韋表示，樂見多位選手持續參賽且作品進步顯著，期盼未來有更多人參與。

比賽結果高年級組第一名是愛迪生中文學校徐秉廷(Jayden Hsu)；中高年級組第一名為博根中文學校廖韻涵(Kaylie Leo)；中低年級組第一名為愛迪生李文馨(Ayaka H Lee)；低年級組第一名為北部慈濟人文學校方樂(Raku Fang)。

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