新州中校協會演講賽 6校17名學生參賽

新澤西中文學校協會2026演講比賽，參加選手表現出色。（主辦方提供）

新澤西 中文學校協會日前在北部慈濟 人文學校舉辦2026年校際演講比賽，共有6校17名學生分四組參賽，賽後並舉行頒獎典禮。最終由北新中校、北部慈濟人文學校及愛迪生中校分別奪得不同組別冠軍。

協會會長戴松昌表示，今年參賽題目富有創意，內容貼近生活，他鼓勵學生發揮平日訓練成果。

多位學生將台灣生活經驗融入講詞，內容生動。中年級組選手柳宇奇以「耳朵裡的風景」為題，描繪台灣傳統市場與巷弄的聲音，包括小販叫賣與選舉車「凍蒜」口號，展現生活節奏與文化特色。他表示，只要用心聆聽，平凡聲音也能構成動人畫面。另有學生分享造訪西門町主題餐廳的趣味經歷，呈現文化差異與新奇體驗。

高年級組頒獎，陳正緯(左起)、戴松昌、魯茂芊、曾瑋、柳權郡、林美華、趙仲宜、文思蘋。（記者孫影真／攝影）

高年級組作品則展現更多思辨與觀察。曾瑋以「誰是雙面間諜」為題，反思社群媒體中虛擬形象與真實自我之間的落差，指出過度依賴網路可能影響人際關係與生活平衡，內容深刻。低年級組則由愛迪生中校表現突出，家長表示，演講內容多取材於孩子日常興趣與生活點滴，練習方式輕鬆自然，讓孩子在無壓力環境中培養表達能力與創意。

中年級組頒獎，陳正緯(左起)、戴松昌、林芯妤、胡愛莉、柳宇奇、趙仲宜、林美華、與文思蘋。（記者孫影真／攝影）

活動當天，多位教育與社區代表出席觀賽，美東中文學校協會會長林美華、愛迪生校長林郁翠，北新校長陳正緯、北部慈濟校長趙仲宜、與博根華人服務中心理事主席文思蘋等出席觀賽。七名評審孫影真、歐瑪麗、楊徽蘋、羅盛華、吳天麗、蘇文霖、劉超琦賽後講評，一致肯定學生表現，讚賞整體內容切題且具感染力。評審指出，成功演講需兼顧語調、發音與台風，透過自然鋪陳引導聽眾進入主題。

低年級組頒獎，戴松昌(左起)、林郁翠、蘇克璘、楊皓巖、楊惟絜、趙仲宜、林美華、與文思蘋。（記者孫影真／攝影）

本屆比賽各組冠軍如下：高年級組由北新中校曾瑋(Vera Tsang)奪冠；中年級組為北部慈濟人文學校林芯妤(Amelia Lin)；低年級組由愛迪生中校楊惟絜(Ivie Young)獲得；CSL組冠軍則為北部慈濟人文學校鄭希勤(Kayla Cheng)。整體活動展現新澤西華語教育成果，也促進學生跨校交流與成長。