羅格斯大學台美學生會 台灣夜市引爆人潮

羅格斯大學「HELLO TAIWAN」夜市，吸引數百名青年學子，深度體驗台灣夜市的獨特魅力。（FASCA提供）

羅格斯大學台美學生會日前在利文斯頓校區(Livingston Lawn)舉辦「HELLO TAIWAN」台灣夜市。這場盛會將校園一隅轉化為霓虹燈火閃爍、道地美食飄香的台灣街頭縮影，吸引數百名青年學子齊聚一堂，體驗台灣文化魅力。

從撈魚、投籃等經典夜市遊戲，到各式道地台菜與手搖飲品，現場完美還原了台灣夜市的熱鬧氛圍。主辦單位感性地表示：「這就像踏入了一個屬於自己的小世界，一個充滿燈光、遊戲與溫馨回憶的夜晚。」此活動也獲得台灣華語文學習中心、六葉文化基金會、紐澤西台灣同鄉會、海外青年文化大使協會(FASCA)及眾多台美廠商支持。

FASCA諮詢導師楊文箎指出，該會已連續三年參與此活動，今年有20名高中生踴躍報名，孩子們在協助看守攤位之餘，也能於市集品嚐美食、體驗遊戲，而結合服務與娛樂的模式，大幅提升了青年學子參與意願。

舞台表演由學生會執行委員會(E-Board)與初級幹部(JOs)領銜開場，聯合校內多個藝術團體，呈獻了一場融合舞蹈、人聲與視覺藝術的感官饗宴。其中，扯鈴表演以令人屏息的高難度技巧成為當晚焦點。每一次的高空拋接與花式運鈴都贏得現場如雷掌聲，表演者嚴康安表示，扯鈴是結合傳統與創新的藝術，隊員皆為經驗豐富的高手。

此外，RU Breaks、The Finest Crew 等嘻哈舞團與 RU Wushu(武術)的接力演出，將傳統與當代節奏交織的跨界呈現，不僅展現了亞裔青年的熱情活力，更呈現台灣多元文化的兼容並蓄。

社區成員對此次夜市活動反應熱烈，與會者表示，不僅能在異鄉嚐到家鄉味，更能讓美國友人認識台灣文化，非常有意義。TASA表示，透過「HELLO TAIWAN」這類大型活動，向世界展示台灣的文化生命力，是其宗旨。

舞台表演聯合校內多個藝術團體，呈獻了一場視覺藝術的饗宴。（記者孫影真／攝影）

FASCA 高中生踴躍報名，在協助看守攤位之餘，也能品嚐美食、體驗遊戲。（FASCA提供）

舞獅雙人疊跳，展現默契與力量的技巧。（記者孫影真／攝影）