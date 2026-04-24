2026年一季度新澤西北部樓市 搶房仍在，但更講「策略」了

2026年第一季度，北新澤西房地產市場依然偏向賣方，受庫存持續偏低與利率高位震蕩影響，房價依然保持溫和上漲。據市場數據顯示，一季度獨棟住宅中位價同比上漲約4%至6%，部分優質學區及交通便利區域漲幅更為明顯。

從成交量來看，市場活躍度較去年同期略有回落，降幅約在5%至10%之間。一方面，按揭利率維持在相對高位，抑制了部分首次購房者入市；另一方面，賣方惜售心理仍然存在，新增房源有限，使整體交易節奏偏緩。

但相比過去兩年，已經明顯進入“更理性、更講策略”的階段。對華人買家來說，這種變化既是挑戰，也是機會。

首先，房價整體仍在上漲，尤其是學區好的區域，如Bergen和部分Essex縣，優質獨立屋依然供不應求，多個報價、加價成交仍然常見。如果看到心儀房源，出手速度和決策效率依然非常關鍵。

但與此同時，市場也出現分化：並不是所有房子都好賣。定價偏高、房況一般的房源，開始出現降價或滯銷情況。這意味著買家不必“盲目追高”，而是可以更仔細比較、甚至適當談價。

總體來看，現在的北新澤西樓市已經從“拼速度”升級為“拼判斷”。對於自住買家來說，重點還是鎖定學區和通勤便利；對於投資者，則可以關注被低估或議價空間較大的房源。

一句話總結：市場沒降溫，但買房邏輯變聰明瞭。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1