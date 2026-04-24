人間佛教論壇—讓佛法陪你走每一天 在忙碌的生活中，很多人都在問一個問題：深奧難懂的佛法，真的能走進我們每天的生活嗎？

4月28日（週二）晚上7:00–8:30，我們特別舉辦一場 「人間佛教論壇——讓佛法陪你走每一天」，邀請三位在人生、事業與修行上都深具體驗的講者，一起分享 如何把佛法落實在日常生活之中。這不只是一場講座，更是一場關於 人生智慧、心靈力量與生活方向 的對話。

本次論壇特別邀請現任佛光山人間佛教研究院院長，並擔任《人間佛教學報．藝文》主編的妙凡法師蒞臨主講。法師曾創辦台灣嘉義博愛社區大學、擔任嘉義圓福寺住持、國際佛光會中華總會副秘書長、中華佛光青年總團執行長與佛光山叢林學院院長，學養修持兼具，她同時也是專欄作家，著有《人生是過堂》，並主編多部與星雲大師人間佛教思想相關的重要著作。如人間佛教研究叢書13冊，尤其是人間佛教傳燈錄三巨冊套書更是引起廣大迴響。

論壇也邀請兩位在企業界卓有成就的佛教信徒分享生命體驗：

趙元修——Westlake Corporation 資深董事會主席以及 趙辜懷箴——美國 FCCH基金會董事長、兩位同為佛光山祖庭中國宜興大覺寺的信徒總代表並每年持續支助大陸偏鄉地區希望小學教育經費。

同是一個春天的夜晚，但4月28日在夜暮低垂的時候因您來聽取他人的生命經驗,可能為您帶來一個新的視角，讓我們重新思考：佛教不是只在寺廟，他是可以讓我們活的開心快樂的存在每一天的生活中, 佛法不是高不可攀、深不可測與我們有著巨大的距離 ,他就在我們每一天的日常生活中。

您想幸福快樂嗎?

誠摯邀請您在4月28日星期二的晚上7:00–8:30，來聽一場能 讓心靈充電、一場不樣的心靈雞湯分享。

免費入場 但請掃描QR Code先報名 以便主辦單位為您準備座椅。