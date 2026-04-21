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匹茲堡郵報找到買主 將繼續發行

編譯周芳苑／綜合報導
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「匹茲堡郵報」(Pittsburgh Post-Gazette)因母公司財務亮紅燈原訂5月3日停刊，就在吹熄燈號前兩周情勢逆轉，該報宣布找到買主，活躍於馬里蘭州的非營利新聞機構Venetoulis Institute for Local Journalism同意收購。

匹茲堡郵報1786年創刊，是阿勒格尼山脈(Allegheny Mountains)以西第一份報紙，一旦停刊，匹茲堡將成為全美無本地報紙的最大城市。

匹茲堡郵報母公司布洛克通訊集團(Block Communications)表示，Venetoulis Institute for Local Journalism已同意收購匹茲堡郵報；該非營利媒體在馬州發行數位版的「巴爾的摩旗幟報」(Baltimore Banner)，收購的財務條件尚未揭露。

找到買主後，匹茲堡郵報將持續運作，仍是每周四、周日印報，其餘時間則透過網站運作。

買主Venetoulis Institute for Local Journalism執行長科恩(Bob Cohn)說，該機構致力於與傑出記者及地方民眾和商業領袖合作，為賓州西部地方新聞事業打造全新未來；根據馬里蘭州市場經驗，經營地方媒體需要時間、紀律和投資。

買主所發行的旗幟報創刊時間不長，新聞報導卻榮獲普立茲獎(Pulitzer Prize)，在新聞業舉步維艱之際，付費訂戶仍成長至7萬9500人。

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