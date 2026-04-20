豆梨樹、挪威楓等30植物危害當地生態 新州禁種

新澤西州 最新法令規定，豆梨樹(Bradford pear trees)、挪威楓(Norway maple)等30種非本地植物對當地生態系統有害、構成公共安全風險並造成滋擾，禁止栽種。

春暖花開之際，豆梨樹開始散發魚腥味和類似氯氣氣味，新州 許多社區瀰漫著這種氣味。

新州前州長墨菲(Phil Murphy)今年1月卸任前即簽署S1029法律，明列30款植物須逐步淘汰；該法案簽署13個月後，任何人未經許可都不得繁殖或進口禁種植物。四年後，禁令範圍擴大到禁止任何人出售、分發或出口禁種植物及其種子。

不過，這項新法令並未規定必須砍伐或銷毀既有的禁種植物。

禁種名單之一的豆梨樹極易在暴風雨中折斷，而且有刺鼻氣味，已成新州許多居民的長期困擾。居民和環保組織紛紛投訴，促使議員立法禁止種植；這種樹木還會排擠其他動物賴以生存的本土物種生存空間。

新州環保廳和農業廳將負責執行與銷售、分銷相關的法律條款。雖然零售要到2030年才會被禁止，但法令已要求指定成立新州委員會負責這項工作。

最新法令列出的被禁植物共有30款，除了豆梨樹、挪威楓之外，名單還包括：臭椿(Tree of heaven)、合歡樹(Mimosa tree or Persian silk tree)、瓷莓(Porcelain berry)、日本當歸(Japanese angelica tree)、日本小蘗(Japanese barberry)、日本鐵線蓮(Japanese clematis)、沙棘(Autumn olive )、垂枝愛草(Weeping lovegrass )、翼狀衛矛(Winged burning bush )、英國常春藤(English ivy)、中國芒草(Chinese silver grass)等。