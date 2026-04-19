賓州1歲半幼童鑽動物園狼舍遭咬傷 父母被控罪

賓州 好時主題樂園 (Hersheypark)內的動物園日前發生狼區內1歲半幼童被咬傷事件，孩子從圍欄縫隙鑽進狼舍與一隻狼接觸，孩子的父母親滑手機未留意，涉嫌危害兒童福利而被起訴。

警方稱，事故發生在好時主題公園內的美國動物園(ZooAmerica)，該幼童父母走到與孩子相距約8至9公尺遠的休息區，似乎一直低頭看手機。

德里鎮警方(Derry Township Police)稱，幼童從木製圍欄小縫隙鑽入狼舍附近的禁區，並且走到一個鐵絲網圍籬前，將手伸過圍籬後被咬傷。

警方發出聲明表示，從孩子的傷勢研判，當時似乎是圍欄裡一隻狼出於本能而用嘴咬住孩子的手，旁觀者上前制止，幫忙將孩子拉開。

這對父母親住在公園附近的賓州利蒂茨市(Lititz)，近期將針對輕罪指控接受初步聽證。

道芬郡(Dauphin County)地方檢察官查爾多(Fran Chardo)表示，經慎重考慮才決定提起刑事訴訟，考量要素包括孩子的年齡、具體情況，以及針對潛在危險必須採取的謹慎措施等。

動物園網站稱，園內飼養三隻灰狼；園方發言人聲明說，小男童爬過外圍圍欄，將手伸進「狼舍周圍的主要金屬圍欄」，一隻狼靠近並接觸孩子的手。並非強迫或攻擊行為，而是短暫探索，就跟野生犬科動物探索陌生環境的方式一樣。狼和人類都會用嘴巴探索，查看陌生物體。

園方表示，男孩只受表面傷；咬童的狼已接種必要疫苗，目前如常在展區內。

德里鎮警察局長華納(Garth W. Warner)不確定男童的父母未留意孩子有多長時間，他說，這個年齡段的孩子經常磕磕碰碰受傷，更何況被單獨留下，很容易發生像這個男孩的情形。

好時樂園去年夏天曾因一起事件登上新聞頭條，當時一名迷路的男孩在單軌列車軌道上徘徊，被一遊客救起，該遊客爬上一棟建築物、跳到軌道上救男孩，該男孩幸運安然無恙。