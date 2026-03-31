AI評分學生作文 新州全州測驗引批評

人工智慧崛起，連學生作文評分都可以代勞。(路透)

新澤西州全新推出的全州標準化考試的高中學生畢業試NJGPA-Adaptive，將在4月1日結束考試；旨在測試英語、數學和科學知識的3至10年級學生NJSLA-Adaptive考試，則定於4月27日至5月29日舉行，而這兩個考試的部分答題傳出將由AI評分後，引發各界爭議。

新州 媒體NJ.com報導，州教育廳發言人亞普爾(Michael Yaple)表示，由AI評分的目的是提高評分的準確性，AI系統將用於批改作文及簡答題，不過仍會安排一些真人閱卷員。

新州州級考試採用電腦評分並非新鮮事，舊有的NJSLA及部分高中畢業試的作文部分，已由自動評分系統評分。但新州近130萬公立學校 學生參加的全新版考試，更廣泛使用AI給作文閱卷評分，不少教育工作者表達擔憂。

新州教育協會主席比蒂(Steve Beatty)表示，使用AI來給作文評分存在風險，因每個人的寫作風格完全不同，沒有固定模式，容易錯誤評分，應由真人複核閱卷。

這個AI閱卷評分系統是北卡州Cambium Assessment公司開發，與新州政府簽署了兩年5870萬的合約。

Cambium稱，根據方案它還會負責提供及培訓人工閱卷員，以便在AI評分給標記為需要複核時，會由真人閱卷，不需擔心出現錯誤。

公司創辦人豪格(Jeffrey Hauger)說，舊版州級NJSLA的考試評已經由該公司承包，如今AI評分技術更加成熟。

州長墨菲(Phil Murphy)也解釋其任州長期間，教育部門開始更依賴自動化評分以提高效率。

不過，其他州使用AI評分已引發不少爭議。例如麻州去年的綜合評估考試(MCAS)，出現了1400個錯誤評分，該州的AI評分系統也是由Cambium開發。