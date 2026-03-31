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用AI製作同學假裸照 賓州2少年判緩刑

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州私立貴族學校「蘭卡斯特鄉村日校」(Lancaster Country Day School)兩名少年利用人工智慧製作同學假裸體照，在數十名受害者講述照片帶來的精神創傷後，兩人上周被判緩刑。

這兩名少年2023、2024年犯案時僅14歲，本月稍早承認製作約350張假裸照，受害者至少有59名未滿18歲的女孩。

警方和受害女孩表示，這兩名少年從學校照片、年鑑以及Instagram、抖音(TikTok)和FaceTime等社群平台聊天記錄截取女孩照片，再與裸體或性行為成人照片合成。

日前開庭審案時，蘭卡斯特鄉村日校100多名學生和家長到場旁聽，受害者講述被迫對警探辨認照片中自己面孔的震驚經歷。賓州青少年案件審理通常不公開，法官這次破例，難得的讓受害者聲音被聽到。

受害女孩描述事發後的負面效應，包括焦慮、有信任危機、無法集中精力學習、擔心這些照片會在某個時候以意想不到的方式再次出現。

兩名被告全程面無表情，被指稱是戀童癖、變態。

一名受害少女強忍淚水，痛斥其中一名被告在女孩們向他傾訴痛苦時給予虛假同情，當時他的涉案身分尚未曝光；另一少女說，她甚至需要接受創傷治療才能在社區裡走動。

法官布朗(Leonard Brown)表示，他沒有聽到被告道歉。布朗判處兩名少年每人60小時社區服務，不得與受害者接觸，並支付賠償金(金額不詳)；兩人如果沒有其他法律問題，兩年後此案紀錄可撤銷。

布朗宣判時表示，兩名少年如果是成人，很可能被送進州立監獄。

藉助AI偽造色情圖像的糾紛不斷。日前，田納西州三名青少女控告科技界大亨馬斯克(Elon Musk)的xAI公司，聲稱該公司的Grok工具將真實照片篡改為露骨性愛圖片，尋求集體訴訟，以代表數千名未成年受害者。

賓州最新醜聞引發學生抗議，兩名涉案青少年被提起刑事訴訟，代表至少10名受害者的費城律師貝扎爾(Nadeem Bezar)說，將考慮對學校及相關有責任者提訴訟。

馬斯克 賓州

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