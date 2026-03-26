旅紐澤西榮光會慶新春 張淵源續任理事長

旅紐澤西榮光聯誼會舉行2026會員大會暨慶祝春節餐會。（主辦方提供）

中華民國旅紐澤西榮光聯誼會日前在新州愛迪生市金喜餐廳舉行會員大會暨春節慶祝餐會。會中宣布由張淵源續任理事長，並邀請退輔會駐美代表處退伍軍人事務組組長劉開元、紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇等人與約50位榮僑同歡。

劉開元首先代表「國軍退除役官兵輔導委員會」主任委員嚴德發向僑胞拜年，祝賀大家「馬年駿馬奔騰、更有活力」。他同時現場頒發感謝狀予會長張淵源，感謝其長期服務。

劉開元表示，退輔會積極落實榮民安養政策，全台16所榮家環境優質，且台北榮總在全球排名第208，醫療實力深獲國際肯定。他特別提醒，若榮民身分因故暫停需驗證文件，駐美退伍事務組將全力提供協助。此外，他預告今年5月25日將在華府舉行「國殤日遊行」，目前已有全球十多個地區的榮光會響應參加，展現海外榮民的凝聚力。

王鈺淇接著向會員致意，祝福大家平安健康。她表示，文教中心始終是榮僑的後盾，隨時歡迎大家聯絡諮詢各項服務事項。

張淵源隨後報告會務，宣布理監事會議一致通過由其續任理事長，繼續為鄉親服務。針對華府國殤日遊行，張淵源表示今年退輔會特別支持此活動，紐澤西分會已組成13人團隊，由理事潘大鵬擔任領隊，屆時將與來自香港及美國各地約40多位榮民代表共同參與。

餐會尾聲，張淵源也邀請會員踴躍參與「紐澤西僑學界慶祝國慶升旗典禮」、「紐約中華公所雙十國慶遊行」等活動。

劉開元(右)代表「國軍退除役官兵輔導委員會」贈送張淵源(左) 感謝狀，肯定會務貢獻。（主辦方提供）