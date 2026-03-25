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跨越族裔共慶新春：文化交融築牢社區團結基石

費城訊／圖文：彭林
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聯盟僑領與西賓及部分表演人員合影。右5為聯盟執行主席李東閩。
聯盟僑領與西賓及部分表演人員合影。右5為聯盟執行主席李東閩。

2月27日，春風送暖、陽光普照。由賓州華人僑團聯盟（下簡稱聯盟）攜手西南費城老人中心舉辦的「新春慰問聯歡會」盛大舉行，吸引逾160位嘉賓齊聚一堂，跨越族裔共慶馬年新春。活動以歡歌熱舞、熱情致辭和暖心慰問，展現社區融合與人文關懷。

聯歡會嘉賓雲集，包括聯盟執行主席李東閩、秘書長林應章，以及大費城福建同鄉會會長楊道鋒、美國費城媽祖文化交流協會董事長林義松、費城台灣同鄉聯誼會會長浦靜芳、大費城陝西同鄉會會長張西川、賓州華人協會理事長盧麗容等華人領袖。

費城警方及政界代表也積極參與：第12分局局長馬修•約翰遜、中尉Fei Deng、警官Keisha Robinson和Musa Kaba、員警顧問委員會主席Edith Dixon、前警局牧師Christina Williams，以及賓州州議員Regina Young，賓州醫療公平辦參事、歡迎中心首席運營官孫一女士等非華裔友人佔七成，彰顯長年合作默契。

馬修•約翰遜在致辭中表示，上任90天即受邀參與，深感榮幸。他強調社區互動需平時相處，而非僅限危機時刻，並承諾未來多參加活動，如「賓果日」。Edith Dixon回顧25年夥伴關係，贊揚華人社區分發火雞、紅包及節日表演，呼籲進一步鞏固互動，共創美好明天。

聯歡會由浦靜芳和Monica主持，開場熱烈。李東閩代表聯盟致謝嘉賓，並拜晚年。他強調活動70%非華裔參與，體現了跨族裔敬老關愛，傳承人類共同價值。

Regina Young感謝主辦方，指出文化是健康社區基石，互相包容與理解能平息分裂、增強團結。

社團負責人楊道鋒、林義松、張西川發言，強調走出唐人街、融入社會，有助於展示華人精神、傳播中華文化，促進事業發展。孫一拜年並解讀馬年寓意，鼓勵學習馬的精神「馬到成功」，贊揚活動融合華裔與非華裔，情同一家。

表演節目異彩紛呈，由富貴軍樂舞蹈團團長盧麗容和五一舞蹈隊隊長顏五一領銜，隊員們獻上歡歌熱舞，現場氣氛高漲。聯歡中穿插紅包分發與慰問，傳遞新春溫暖，老者們笑逐顏開。

聯歡會在歌舞昇平、歡聲笑語中圓滿落幕。聯盟與西南費城老人中心以此活動弘揚敬老傳統，推動社區和諧，迎來金馬財富、吉祥如意的新春佳節。

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