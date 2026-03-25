大費城亞裔獅子會成立十六週年慶典暨農曆馬年新春聯歡宴會

國際獅子會成員與亞裔獅子會會員們合影。前排右7-9為張善星、吳偉強、陳姿，三排右1為李世興

金馬迎春，福滿人間。3月14日晚，大費城亞裔獅子會（下簡稱獅子會）假華埠東方明珠酒樓，隆重舉行成立十六週年慶典暨農暦馬年新春聯歡宴會。國際獅子總會14區主席PDG Thomas Vasek、14區州長Donald Richardson、費城市議員Mark Squilla等貴賓，華埠各社團代表、工商界人士、警界代表、獅子會員及嘉賓400多人歡聚一堂，共同慶祝農歷新年。在品味中華傳統文化的同時，彰顯國際獅子會「我們服務」的慈善精神。

創會會長兼榮譽會長吳偉強首先致辭，他表示，感謝因為同樣追求而攜手同行的獅友們，同時也感謝社區的支持。獅子會走過的十六年裡，凝聚了廣大會員的辛勞。獅子會的宗旨是“扶弱助貧，做公益善事”，幫助世界上有需要幫助的人。他強調，哪裡有需要，哪裡就有獅子會員的身影，祝福嘉賓們無災無難，永遠平安快樂。

會長張善星隨後致辭，感謝蒞臨的嘉賓、眾多贊助商們及贈送花籃的善長仁翁，令慶典活動歡欣輝煌。他表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，也是闔家團圓、辭舊迎新的時刻。作為亞裔社區的一份子，很榮幸能通過獅子會這個國際平臺，將中華民族的傳統文化與獅子會的服務精神結合起來。在過往的日子裡，感謝各位獅友和義工們的無私奉獻，獅子會在視力保健、青少年輔導、賑災救助等方面取得了豐碩的成果。新的一年，將繼續秉持“正己助人，服務社會”的宗旨，凝聚更多愛心力量，為社區的和諧與發展做出更大貢獻。

董事長李世興致答謝辭，他表示，16年前與志同道合的獅友們創立了獅子會，如今依然站在這裡，感謝獅友們的共同努力，上下一心，出錢出力。他回顧了過往獅子會在服務社區、慈善公益及促進族裔團結方面所取得的成果。他說，獅子會始終秉持「服務社會、關愛他人」的宗旨，未來將繼續凝聚力量，回饋社區。

主席PDG Thomas Vasek、國際獅子會成員Michael Giangiordano、費城市議員Mark Squilla、賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威、費城東北區發展會執行董事長蕭起津、中華公所董事長徐福群、協勝公會元老陳姿、費城僑學界秘書長吳日強、費城華埠發展會執行主任陳國賢、亞洲銀行總裁王怡康、費城福建同鄉聯合會主席鄭麟等多位嘉賓在發言中高度肯定獅子會在推動社區服務、促進多元文化交流、服務弱勢群體方面所做的努力，感謝其為城市建設帶來的積極影響，並向廣大華人及各族裔民眾送上新春祝福。陳威並向獅子會代頒發了賓州州長賀狀，蕭起津代頒發了費城6區市議員賀函。

在Thomas Vasek的監誓下，10位新會員宣誓入會，並向新獅友們頒發了入會証書。獅子會向眾多的贊助商們頒發了感謝狀。Andrew Choi擔任宴會主持人。

文娛抽獎節目掀起了晚會的高潮，好心情舞隊帶來了熱情的集體舞，嘉賓們踴躍獻唱，載歌載舞，整場晚會在合唱《明天會更好》的悠揚歌聲中圓滿落下帷幕。

此次春節聯歡晚會不僅是一次文化的盛宴，更是一次愛心的集結。它展現了亞裔社區的凝聚力與向心力，也預示著在新的一年裡，獅子會將與社區各界攜手並進，書寫更加溫暖的公益新篇章。