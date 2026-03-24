新州中校協會象棋賽 5校25生競技

低年級組優勝者。（主辦方提供）

新澤西中文學校協會日前於北新中文學校舉辦「2026校際象棋比賽」，共五校25名學生參賽，比賽採雙淘汰制，最後由聯合中文學校、博根中文學校、新州北部慈濟人文學校各獲得低、中、高年級組冠軍，維德孟華中文學校則獲得三面優勝獎牌。

新澤西中文學校協會會長戴松昌表示，舉辦象棋比賽主要是開發學生智力、培養專注力及邏輯思維與策略規畫能力，並提供平台讓學生從競技中學習與交流。美東中文學校協會會長林美華表示，這場比賽不僅顯示孩子們在棋盤上的智慧與勇氣，更在勝負之外見證友誼。

普林斯頓青少年文化大使協會(FASCA)諮詢導師劉超琦表示，象棋是深具文化底蘊的傳統棋藝，同學們可互相交流心得。北新中文學校校長陳正緯則感謝協會持續舉辦比賽。

張宣聖、陳世俊、戴松昌、陳正緯、陳永承擔任裁判，主審張宣聖鼓勵參賽者比賽中練習思考，賽場外結交朋友。

高年級組七人參賽，因為實力相當，最後一場冠亞軍賽由2024中年級組冠軍張怡華挑戰2024高年級組冠軍洪子荃，經過激戰六回合後，高年級組第一名由北部慈濟洪子荃獲勝。

其他優勝名單：高年級組亞軍維徳孟華張怡華、第三名博根陳傑登；中年級組第一名博根金城明、第二名博根黃翰聞、第三名維德孟華勵述海 ；低年級組第一名聯合Ian Yung、第二名維德孟華鄭立燁。

高年級組頒獎，劉超琦(左二至右)、張宣聖、陳世俊、戴松昌、陳傑登、洪子荃、張怡華、陳正緯、陳永承、林美華。（主辦方提供）

「2026校際象棋比賽」，共五校25名學生參賽。（主辦方提供）

高年級組七人參賽， 。（主辦方提供）