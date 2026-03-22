新州地稅減免新規 換房需表明未離州

就在「留住新澤西 」(Stay NJ)房地產稅減免被迫削減之際，財政廳悄然對申請表進行一重大修改，要求在新州 換房的人表明從未搬離新州，避免領不到退稅。

財政部 在PAS-1表格中新增一頁，讓出售新州房產後再購另一房產的人可表明自己雖然搬家，但從未離開新州。

表格修改前，有一些在新州州內搬家者，被誤解離開新州而申請地稅減免遭拒，損失數千元。

該法案規定，申請人必須「在本州擁有至少一完整納稅年度的自住房屋」，但未規定申請人必須擁有「同一處」自住房屋。

NJ.com讀者理查迪 (Frank Richardi) 依「留住新澤西州」計畫申請減稅被拒絕，上述問題因此受到注意；他2024 年賣掉西米爾福德(West Milford)的房子，後在龐普頓平原(Pompton Plains)購入公寓。

理查迪自認符合「留在新澤西」計畫減稅資格，但是申請近5000元減稅卻被拒，一直被告知不符資格，因是其未在整年內擁有同一房產。

財政廳發言人說，「留在新州」要求申請人一整年在新州擁有房產，但並未明確規定必須是同一房產，因此，如果屋主一年內在新州從一住所搬到另一住所，稅務部門將認定符合「留住新澤西州」資格。

理查迪後來獲得減稅批准。目前尚不清楚有多少居民申請「留住新澤西州」地稅減免遭拒。

新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)本周稍早在預算演講中提議降低「留在新州」計畫的收入上限和最高福利金額，她建議將收入上限從50萬元降至25萬元、並將地產稅減免計畫ANCHOR、Senior Freeze和「留在新州」三項福利總和由6500元降至4000元，仍以地產稅50%為上限。

新州平均地稅已連續兩年超過1萬元。