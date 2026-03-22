我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

新州地稅減免新規 換房需表明未離州

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

就在「留住新澤西」(Stay NJ)房地產稅減免被迫削減之際，財政廳悄然對申請表進行一重大修改，要求在新州換房的人表明從未搬離新州，避免領不到退稅。

財政部在PAS-1表格中新增一頁，讓出售新州房產後再購另一房產的人可表明自己雖然搬家，但從未離開新州。

表格修改前，有一些在新州州內搬家者，被誤解離開新州而申請地稅減免遭拒，損失數千元。

該法案規定，申請人必須「在本州擁有至少一完整納稅年度的自住房屋」，但未規定申請人必須擁有「同一處」自住房屋。

NJ.com讀者理查迪 (Frank Richardi) 依「留住新澤西州」計畫申請減稅被拒絕，上述問題因此受到注意；他2024 年賣掉西米爾福德(West Milford)的房子，後在龐普頓平原(Pompton Plains)購入公寓。

理查迪自認符合「留在新澤西」計畫減稅資格，但是申請近5000元減稅卻被拒，一直被告知不符資格，因是其未在整年內擁有同一房產。

財政廳發言人說，「留在新州」要求申請人一整年在新州擁有房產，但並未明確規定必須是同一房產，因此，如果屋主一年內在新州從一住所搬到另一住所，稅務部門將認定符合「留住新澤西州」資格。

理查迪後來獲得減稅批准。目前尚不清楚有多少居民申請「留住新澤西州」地稅減免遭拒。

新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)本周稍早在預算演講中提議降低「留在新州」計畫的收入上限和最高福利金額，她建議將收入上限從50萬元降至25萬元、並將地產稅減免計畫ANCHOR、Senior Freeze和「留在新州」三項福利總和由6500元降至4000元，仍以地產稅50%為上限。

新州平均地稅已連續兩年超過1萬元。

財政部 新澤西 新州

上一則

春季房市逐漸回溫 華府郊區多重出價再現

下一則

麻州地稅續升… 平均每戶逾8000元 威鎮2.6萬全州最高

延伸閱讀

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過
「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止

「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止
華男怒告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅

華男怒告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅
新州女子躺上手術台才知保險不理賠 術後收12萬天價帳單

新州女子躺上手術台才知保險不理賠 術後收12萬天價帳單

熱門新聞

伊州一名婦女日前幸運中得獎金高達5億多的兆彩頭獎。(伊州樂透局)

手抖不敢信 伊州婦線上買兆彩中頭獎5.36億

2026-03-20 09:10
氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

2026-03-16 08:55
華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

2026-03-15 21:20
田納西州三名少女控告人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok圖像生成功能，被用來將她們的生活照竄改為露骨裸照，造成她們焦慮恐懼。(路透)

生活照被竄改成性愛裸照 3少女幾崩潰控告馬斯克的xAI

2026-03-20 19:58
兩名華裔青少年兄弟於2022年6月8日在新澤西州巴約訥的林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳池溺水身亡。(林肯游泳池臉書)

新州華裔兄弟公校泳池溺斃 1救生員被控說謊

2026-03-19 11:54

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場