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2個月砍4000崗位 新州雇主裁員力度倍增

編譯周芳苑／綜合報導
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亞馬遜1月宣布最大裁員計畫，預計今年將裁減新州800多個工作機會。(美聯社)
亞馬遜1月宣布最大裁員計畫，預計今年將裁減新州800多個工作機會。(美聯社)

新澤西勞工廰(New Jersey Department of Labor)公布最新統計，2026年頭兩個月新州雇主縮減4000個工作機會，縮減量較去年同期大增106%。

新州雇主1月向州勞工廰提交的「工人調整和再培訓通知」 (Worker Adjustment and Retraining Notifications，WARN)顯示， 1980個工作機會受影響；雇主2月又宣布將在今年內裁員或重組1847個工作崗位。

新州勞工廰2025年12月以來，新州失業率一直在5.4%左右徘徊，比全美平均高出1%。

新州勞工廰表示，3月第一周新州失業保險申請人數約增加4500人，比2月最後一周約增加3%。

預計2026年全年新州將繼續裁員，之後才趨於穩定，而後兩年將成長。

羅格斯大學(Rutgers University)新州政策實驗室(New Jersey State Policy Lab)發布經濟報告稱，新州就業市場將在2026年下降約0.1%，可望2027年起反彈。

多數裁員和重組集中在少數幾家公司。亞馬遜1月宣布最大裁員計畫，預計今年將裁減新州800多個工作機會。

裁員對伯根郡(Bergen County)影響最大，預計417個工作機會受影響；其次依序是帕塞克郡(Passaic County)240個、蒙茅斯郡(Monmouth)和哈德遜郡(Hudson)將有204個工作崗位受影響。

零售、銀行和醫療保健等其他行業2026年也將裁員，銀行、製藥業預計裁員最多。摩根大通(JP Morgan Chase )1月提交WARN通知，預計5月澤西市將有120個工作受到影響；花旗銀行(Citibank)2月提交WARN通知，預計全年141名員受影響。

位於勞倫斯鎮(Lawrence Township)的必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)將有247個職位受影響，醫療保險業者藍十字藍盾 (Blue Cross Blue Shield)和信諾永諾斯服務公司(Cigna Evernorth Services)將有376個職位受影響。

梅西百貨(Macy's)、薩克斯精品百貨(Saks & Company)、沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等零售企業以及房地產和 物流公司也將有數百個工作機會受影響。

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