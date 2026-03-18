大費城福建同鄉會馬年春節聯歡晚會暨成立26週年慶典

領事與大費城福建同鄉會成員合影，二排右8-11依次為：章銳、楊道鋒、周凱良、倪忠。

3月11日晚，大費城福建同鄉會（下簡稱同鄉會）在南費城華達酒樓舉行馬年春節聯歡晚會暨成立26週年慶典。中國駐紐約總領館領事周凱良、章銳，賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威、賓州州議員Jared Solomon、賓州醫療公平辦參事、歡迎中心首席運營官孫一、費城警局25分局局長Stephen Bennis、賓州華人僑團聯盟共同執行主席丁彬彬、李東閩，協勝公會元老陳姿等各界僑領、中西嘉賓500多人歡聚一堂，品家鄉味、聽家鄉音，共敘鄉情，喜迎中華民族傳統新春佳節的到來。

晚會現場張燈結彩，大紅燈籠高懸，充滿中國傳統文化元素的裝飾與歡樂祥和的樂曲交相輝映，處處洋溢著濃濃的年味。在雄壯的中美兩國國歌聲中，慶典活動拉開了帷幕。會長楊道鋒表示，山海同輝 、歲序更新， 同鄉會在時代浪潮中篤定前行，回首26載的風雨歷程，同鄉會在促進僑胞融入當地社會 、推動中美友好往來等方面發揮了重要作用 ，同時同鄉會與各社團緊密合作 ，積極參加美中兩國重要＂國慶節＂慶祝活動及各族裔社區活動，體現了多元社區在追求和諧社會中的團結力量 。今晩不僅是一場跨越山海的相聚，更是一場凝聚鄉情，共話未來的盛宴，同鄉會今天的成就離不開每一位鄉親的熱心支持與無私奉獻。展望新的一年，同鄉會將繼續秉持創會宗旨，弘揚中華民族傳統美德，積極參與社區各種公益活動，繼續凝聚僑心、匯聚僑力，為促進中美兩國人民友好往來貢獻更多力量。

周凱良、陳威、Jared Solomon、孫一、Stephen Bennis、丁彬彬、陳姿等分別上台致辭，向廣大華人華僑致以誠摯的問候和新春祝願，高度贊揚了同鄉會在團結鄉親、維護僑胞權益、弘揚中華文化、促進中美友好關係及為費城多元文化發展和經濟繁榮所做出的貢獻。陳威並頒發了賓州州長的賀函。

執行會長林成枝、第一常務副會長柳永勝，常務副會長趙世發、陳珍妮分別宣讀了福建省僑聯、福州市僑聯、福建連江縣僑聯、福建連江琯頭鎮僑聯賀信，讚揚同鄉會始終秉承「聯絡鄉情、團結互助、共謀發展」的宗旨，在服務社區鄉親、支持家鄉建設等方面發揮了重要的橋梁作用，鼓勵鄉親們繼續發揚福建人「愛拼會贏」的精神，辛勤耕耘，事業更上一層樓，同時也要更加緊密地團結在一起，讓同鄉會成為大家在海外溫暖的家。

與此同時，費城警局25分局警官們，向同鄉會頒發了感謝狀，感謝同鄉會每逢節日，都向當地警務人員及其他族裔社區分享中華美食及文化。同鄉會向慷慨贊助慶典活動順利進行的各界贊助商們頒發了感謝匾。

議長倪忠致答謝辭，感謝全體鄉親的鼎力支持和積極參與，聯歡晚會不僅為費城的福建鄉親提供了一個聯絡感情、共慶佳節的平台，也向美國主流社會展示了中華文化的獨特魅力與海外華人團結向上的精神風貌，為費城多元文化社區增添了亮麗的色彩。祝願僑胞們新春快樂，馬年吉祥。

文藝表演在歡快的開場舞中拉開帷幕。鄉親們自編自演的節目精彩紛呈，贏得了台下陣陣掌聲和喝彩。穿插其間的幸運大抽獎環節更是將晚會氣氛一次次推向高潮，豐厚的獎品讓幸運兒們喜笑顏開。

晚宴上，大家舉杯共飲，互道祝福。熟悉的閩南語在耳邊回響，地道的家鄉菜溫暖了遊子的心。許多鄉親表示，雖然身在異鄉，但每年參加同鄉會的春晚，都讓他們感受到家的溫暖和濃濃的鄉情。大家共同祝願偉大的祖國繁榮昌盛，祝願中美人民友誼長存，也祝願所有鄉親在馬年里身體健康、闔家幸福、馬到成功。慶典活動由鄧軍、王蘇主持。