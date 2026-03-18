費城洪門致公堂2026馬年春宴 彰顯僑社團結

洪門舞獅采青儀式。右7-13依次為：朱秀瓊、陳姿、李庭信、陳競石、陳庭才、吳日強、許錦坤。

金馬献瑞，万象更新。3月14日晚，費城洪門致公堂假聚福金閣酒家，舉行馬年春節聯歡宴會。美國洪門致公總堂總理李庭信率領的來自紐約總堂、美京、波士頓、波地磨的洪門僑領祝賀團，費城華埠各社團僑領等中西官員，洪門會員300多人齊聚一堂，共敘鄉情，同賀新春。

晚會在熱鬧的舞獅採青中拉開序幕。主席朱秀瓊首先致歡迎詞，她表示，各位嘉賓的光臨，是對洪門致公堂最大的信任及支持。過往的一年，洪門秉持務實求真、團結誠信 、互幫互助、服務鄉親的宗旨，服務僑胞，展現出洪門人的良好形象 。感謝各兄弟社團的長期友好合作，以及會員們的無私奉獻，使會務順利進行並取得優異成績。未來將繼續遵守住在國的法律法規 、融入當地 、提高集體凝聚力，並回饋社會。祝大家馬年行大運，身體健康，萬事勝意。

總理李庭信致新春賀詞，他代表洪门總堂向全美洪門昆仲及廣大華人華僑致以節日問候。他讚揚費城洪門在服務僑社、維護僑胞權益、弘揚中華文化方面所做的工作，並強調：洪門致公堂始終秉持‘忠心義氣、愛國愛鄉’的宗旨，祝願新的一年繼續團結僑社，為促進中美民間友好交流、支持家鄉建設貢獻力量。

費城洪門專員許錦坤代美國洪門致公總堂元老兼費城監堂陳競石、美洲協勝公會元老兼洪門總堂外交專員陳姿、中華公所董事長兼安良工商會會長徐福群、大費城僑學界秘書長吳日強、美洲至孝篤親總公所元老陳偉明等分別致詞，高度評價費城洪門長期以來發揚橋梁紐帶作用，凝聚僑心，團結僑胞，在傳承中華民族優秀傳統文化，支持祖（籍）國統一大業、推動中美文化交流方面所作的積極貢獻，祝願大家馬年事業興旺、闔家幸福。洪門總堂許健生總外交專員介紹了到場的各地祝賀團嘉賓。

陳庭才主席致答謝詞。他表示在新的一年裡，一定會帶領洪門義兄義姐們與時俱進，與兄弟社團加強團結，以誠相待，和睦為先，為共創和諧、繁榮昌盛的僑社而努力。

在洪門昆仲合唱《書劍恩仇錄》的雄壯歌聲中，娛樂節目隆重登場，現場穿插進行的幸運抽獎活動更是將氣氛一次次推向高潮，掌聲與歡笑聲此起彼伏。

費城洪門致公堂作為美國東部重要的傳統僑團之一，歷史悠久，影響力深遠。其一年一度的春節晚會已成為大費城地區僑界共慶新春、凝聚情誼的重要平台。此次晚會不僅展現了洪門昆仲團結一心的精神風貌，也傳遞出海外遊子對祖（籍）國的深深眷戀與美好祝願。多位與會僑領在接受採訪時表示，將繼續攜手合作，積極融入主流社會，為促進華人社區的繁榮發展以及中美友好關係的穩定前行作出新的努力。