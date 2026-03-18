費城長樂公會馬年春節聯歡晚會 鄉親僑胞共慶新春展望新歲

領事與長樂公會全體會員大合影。三排5-10為：林世鋒，林錦成、周凱良、丁彬彬，榮頂、黃鴻元。

駿馬奔騰迎新春，歡聚一堂慶長樂。3月15日晚，費城長樂公會在華達酒樓隆重舉行丙午馬年新春晚宴暨新屆職員就職典禮。中國駐紐約總領事館領事周凱良、榮頂，與來自大費城地區的長樂鄉親、僑界代表及嘉賓數百人歡聚一堂，為長樂僑胞送上新春祝福。在濃濃的鄉音鄉情中，共賀新春佳節，同話桑梓情誼。

晚會現場張燈結彩，洋溢著喜慶祥和的節日氣氛。醒獅賀歲環節拉開晚會帷幕，瑞獅伴隨著激昂的鼓點騰躍起舞，採青納福，贏得滿堂喝彩，寓意著新的一年吉祥如意、宏圖大展。

在奏響中美兩國國歌後，卸任主席丁彬彬首先致辭，他感謝在過往的任職中，歷任主席及會員們的支持，會務發展順利，功勞是屬於大家的。他表示，長樂精神凝聚在長樂公會中，公會成立以來，經過多屆元老、名譽主席的帶領，不斷發展壯大。冀望在未來的歲月里，繼續團結一致，共同為僑胞謀福祉，共創和諧繁榮的未來。

接著新任會長林錦成致辭，他向全體鄉親和支持公會發展的各界朋友致以誠摯的問候和美好的祝福，感謝鄉親們的信任，推舉他為新屆會長。長樂，長樂，久長安樂，福澤綿長。百年來，一代代長樂鄉親漂洋過海，來到費城這片熱土。從最初的一根扁擔兩條腿，到如今各行各業皆有建樹，靠的就是這股「愛拼才會贏」的精氣神。長樂公會是在美長樂鄉親溫暖的家，未來會始終秉承「聯絡鄉誼、守望相助、服務社區、情系故里」的宗旨，以龍馬精神、一馬當先的勇氣和萬馬奔騰的氣勢，在異國他鄉繼續奮力打拼，再創佳績，並繼續發揮橋梁作用，維護僑胞權益，支持家鄉建設，積極融入美國主流社會，為促進中美民間友好交流貢獻力量。

卸任議長林世鋒致辭，感謝會員們的共同努力，今天在這裡見證新一屆職員的就職，這是公會發展的重要時刻。新的團隊肩負新的使命，也承載著大家的信任與期望。相信在新一屆職員的帶領下，長樂公會將繼續發揚團結奮進的精神，推動會務不斷邁上新的台階。祝願會員嘉賓馬到成功，生意紅紅火火，生活蒸蒸日上。

周凱良、大費城僑學界秘書長吳日強、賓州華人僑團聯盟執行主席丁彬彬、賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威、費城福建同鄉聯合會主席鄭麟、賓州福建商會主席陳展遠、賓州中國和平統一促進會會長王建明、費城華埠發展會執行主任陳國賢、中華公所董事長張善星、協勝公會元老陳姿等應邀致辭，讚揚長樂公會作為大費城地區重要的僑團之一，多年來始終秉承團結鄉親、互助互愛、服務社區的宗旨，積極開展各類文化交流、公益活動和僑務服務，為促進僑社團結、弘揚中華文化做出了積極貢獻。費城華埠150年的歷史中，華裔移民勤勤懇懇，已經成為了美國移民的表率。長樂公會會員機構年輕化，值得其他僑社學習。祝願公會會務蒸蒸日上、薪火相傳。

陳威同時頒發了賓州州長賀函。福州市長樂區歸國華僑聯合會、福州市長樂區海外聯誼會亦發來賀電，肯定了長樂公會支持祖籍國發展建設，促進中美友好做出的貢獻。

新任議長黃鴻元致答謝辭，表示馬年是充滿力量與速度的一年，無論遇到什麼困難，只要鄉親們擰成一股繩，就沒有過不去的坎。展望新的一年，會繼續攜手並肩，共同努力，為僑社的發展、為社區的繁榮、為中華文化在海外的傳播續寫新的篇章。

宴會上，鄉親們圍席而坐，品嘗著地道的家鄉風味，讓大家彷彿回到了魂牽夢繞的長樂故里。席間，熟悉的福州鄉音此起彼伏，大家舉杯互道「新春快樂」、「恭喜發財」，暢敘鄉情，其樂融融。晚會還穿插了精彩的文藝表演，歌舞表演以及激動人心的幸運抽獎環節，掌聲、歡笑聲不斷，將現場氣氛一次次推向高潮。

此次馬年春晚，不僅讓在費城的長樂鄉親感受到了大家庭的溫暖與團圓，也生動展現了海外長樂兒女團結一心、積極向上的精神風貌。春晚不僅是歡慶佳節的聚會，更是鄉情交流、友誼相聚的盛會。通過這樣的活動，不僅延續了中華傳統文化，也讓下一代更好地瞭解和傳承中華文化的精神。