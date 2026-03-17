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新州福建同鄉會新春晚會 逾600鄉親同迎馬年

記者謝哲澍／新州報導
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現場熱鬧非凡。（記者謝哲澍／攝影）
現場熱鬧非凡。（記者謝哲澍／攝影）

新澤西最大華人社團新澤西福建同鄉會，日前在DoubleTree by Hilton宴會廳舉辦「2026馬年新春聯歡晚會」，吸引逾600名福建鄉親及各界華人代表出席。

中國駐紐約總領館僑務組主任潘焱、東布朗士維克市市長Brad J. Cohen、愛迪生市華人學委施景渭與彭曉寒、新澤西華人聯合總會主席胡世遠及多位共同主席、以及威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠教授等嘉賓，均出席了晚會。

現場喜慶熱鬧，宴會廳走廊兩側設置贊助商展位，包括地產、教育、保險、理財及醫療等機構，與賓客互動並送出獎品。最受歡迎的為「歡樂新年背景牆」及專業拍立得拍照區，許多家庭在此拍攝全家福留念。

晚會由會長郭洪寶與鄉親黃雙江共同主持，主席李世群致詞祝福大家新春吉祥如意、身體健康、萬事順利。潘焱致詞表示，海外華僑透過春節活動延續中華傳統文化，感受祖國溫暖與團圓，也希望僑胞繼續促進中美友好交流、支持祖國發展。隨後，全體理事手持新年飾物上台拜年，現場掌聲不斷。同鄉會並為兒童、青少年及70歲以上長者派發紅包與禮包，彰顯尊老愛幼、薪火相傳的傳統美德。

此外，由李世群與吳韞青醫生設立的「韞青獎學金」今年已邁入第五屆，五位品學兼優的高中畢業生獲獎，現場頒發證書及獎學金，鼓勵年輕一代努力學習、回饋社會。

晚會文藝演出精彩紛呈，包括歌唱、舞蹈、魔術及互動遊戲、猜謎、走秀與抽獎，台上台下互動熱烈。特別是老中青三代福建鄉親共同參與節目，展現濃厚鄉情與代際傳承。義工團隊身穿統一藍色T恤，從接待賓客到活動整理，全程默默付出，展現同鄉會團結協作精神。

在歡聲笑語與祝福聲中，晚會圓滿落幕。

會長郭洪寶主持。（記者謝哲澍／攝影）
會長郭洪寶主持。（記者謝哲澍／攝影）

主席李世群致辭。 （記者謝哲澍／攝影）
主席李世群致辭。 （記者謝哲澍／攝影）

新澤西福建同鄉會春晚，現場熱鬧非凡。（記者謝哲澍／攝影）
新澤西福建同鄉會春晚，現場熱鬧非凡。（記者謝哲澍／攝影）

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