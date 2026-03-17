新州李文斯頓中校慶春節 吸引眾多嘉賓到場

中年級以粵語演唱《小木馬》，呈現西部牛仔風格。（主辦方提供）

新澤西州 李文斯頓中文學校日前在Heritage Middle School舉行年度春節聯歡會，吸引眾多學生、家長及社區民眾到場參與。校長吳天麗表示，春節聯歡會不僅是學生展現學習成果的重要舞台，也是推廣中華文化、促進社區交流的重要活動。

吳天麗感謝師生家長對語言與文化傳承的堅持，校方將持續透過各種慶祝活動與課程安排，營造活力與喜悅的學習環境。

慶典由尚武體育會與舞獅班熱鬧的《祥獅獻瑞》開場；六年級12名學生以國語和粵語輪番主持。節目包括由吳天麗編舞的應景民族舞《小馬拜年》、童趣唱遊、二年級話劇《年獸的故事》、高年級《功夫扇舞》、粵語學前班至四年級合唱《齊齊過新年》、功夫班武術表演，以及短劇呈現《年廿八大掃除、年三十團年飯及年初一過年》等傳統民俗。成人班《楊式太極拳》表演動作沉穩剛柔並濟，學生合唱團以《聽我說謝謝你》表達感恩之心，最後全校大聚餐及抽獎活動，在歡笑中畫下完美句點。

此次聯歡會吸引眾多嘉賓到場，包括新澤西中文學校協會會長戴松昌、美東中文學校協會會長林美華、西東大學教授梁伯華、前校長唐啟禮，以及多位歷屆校董，戴松昌肯定李文斯頓中文學校提供多語種的春節表演。林美華則指出，節目展現了從小學生到長輩的凝聚力，也讓社區氛圍更加融洽。

李文斯頓中文學校創立於1983年，除傳統中文教學外，粵語課程亦為一大特色。學校希望透過年度春節聯歡會，讓更多人了解農曆新年的文化內涵。詳情可見學校官網：http://livingstonchineseschool.org，聯絡方式：[email protected]。

校長吳天麗(左七)與校董、前校長與貴賓西東大學教授梁伯華(左六)、新澤西中文學校協會會長戴松昌(左八)、美東中文學校協會會長林美華(左九)等出席賀年。（主辦方提供）

成人太極拳班的楊式太極拳，動作沉穩流暢，展現太極拳剛柔並濟之美。（主辦方提供）

功夫班精彩的武術表演，為整場演出畫下圓滿句點。（主辦方提供）

民族舞蹈《小馬拜年》，為活動增添濃厚的新春氣氛。（主辦方提供）

學生們全程以雙語主持，表現出紮實的語言功底。（主辦方提供）