我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

新州李文斯頓中校慶春節 吸引眾多嘉賓到場

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中年級以粵語演唱《小木馬》，呈現西部牛仔風格。（主辦方提供）
中年級以粵語演唱《小木馬》，呈現西部牛仔風格。（主辦方提供）

新澤西州李文斯頓中文學校日前在Heritage Middle School舉行年度春節聯歡會，吸引眾多學生、家長及社區民眾到場參與。校長吳天麗表示，春節聯歡會不僅是學生展現學習成果的重要舞台，也是推廣中華文化、促進社區交流的重要活動。

吳天麗感謝師生家長對語言與文化傳承的堅持，校方將持續透過各種慶祝活動與課程安排，營造活力與喜悅的學習環境。

慶典由尚武體育會與舞獅班熱鬧的《祥獅獻瑞》開場；六年級12名學生以國語和粵語輪番主持。節目包括由吳天麗編舞的應景民族舞《小馬拜年》、童趣唱遊、二年級話劇《年獸的故事》、高年級《功夫扇舞》、粵語學前班至四年級合唱《齊齊過新年》、功夫班武術表演，以及短劇呈現《年廿八大掃除、年三十團年飯及年初一過年》等傳統民俗。成人班《楊式太極拳》表演動作沉穩剛柔並濟，學生合唱團以《聽我說謝謝你》表達感恩之心，最後全校大聚餐及抽獎活動，在歡笑中畫下完美句點。

此次聯歡會吸引眾多嘉賓到場，包括新澤西中文學校協會會長戴松昌、美東中文學校協會會長林美華、西東大學教授梁伯華、前校長唐啟禮，以及多位歷屆校董，戴松昌肯定李文斯頓中文學校提供多語種的春節表演。林美華則指出，節目展現了從小學生到長輩的凝聚力，也讓社區氛圍更加融洽。

李文斯頓中文學校創立於1983年，除傳統中文教學外，粵語課程亦為一大特色。學校希望透過年度春節聯歡會，讓更多人了解農曆新年的文化內涵。詳情可見學校官網：http://livingstonchineseschool.org，聯絡方式：[email protected]

校長吳天麗(左七)與校董、前校長與貴賓西東大學教授梁伯華(左六)、新澤西中文學校...
校長吳天麗(左七)與校董、前校長與貴賓西東大學教授梁伯華(左六)、新澤西中文學校協會會長戴松昌(左八)、美東中文學校協會會長林美華(左九)等出席賀年。（主辦方提供）

成人太極拳班的楊式太極拳，動作沉穩流暢，展現太極拳剛柔並濟之美。（主辦方提供）
成人太極拳班的楊式太極拳，動作沉穩流暢，展現太極拳剛柔並濟之美。（主辦方提供）

功夫班精彩的武術表演，為整場演出畫下圓滿句點。（主辦方提供）
功夫班精彩的武術表演，為整場演出畫下圓滿句點。（主辦方提供）

民族舞蹈《小馬拜年》，為活動增添濃厚的新春氣氛。（主辦方提供）
民族舞蹈《小馬拜年》，為活動增添濃厚的新春氣氛。（主辦方提供）

學生們全程以雙語主持，表現出紮實的語言功底。（主辦方提供）
學生們全程以雙語主持，表現出紮實的語言功底。（主辦方提供）

高年級學生演出《功夫扇子舞》動作俐落、氣勢十足，贏得觀眾熱烈掌聲。（主辦方提供）
高年級學生演出《功夫扇子舞》動作俐落、氣勢十足，贏得觀眾熱烈掌聲。（主辦方提供）

世報陪您半世紀

新澤西州

上一則

華裔免疫學者研究：曾新冠重症 肺癌風險增

下一則

Grubhub新州測試無人機送外賣 3/18啟動

延伸閱讀

馬蹄聲聲報平安 好運連連鬧元宵 新澤西華人社團元宵晚會紀實

馬蹄聲聲報平安 好運連連鬧元宵 新澤西華人社團元宵晚會紀實
中美文協、新州台聯 同訪療養院慶新春

中美文協、新州台聯 同訪療養院慶新春
南加中文學校聯合會慶50年 推系列活動

南加中文學校聯合會慶50年 推系列活動
蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

熱門新聞

圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
每位從美國機場入境的旅客，都必須通過海關邊境保護局的檢視。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

大反轉？美公民稱6同事入境遭拘捕 國安部、雇主齊否認

2026-03-11 16:35
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

🎞️「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

2026-03-13 14:38
氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

2026-03-16 08:55
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

2026-03-15 21:20

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…