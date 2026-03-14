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盧秀燕赴波士頓僑宴 強調領導人要解決國家內部衝突「團結真有力」

記者陳敬丰／台中報導
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台中市長盧秀燕美東時間13日晚間參加波士頓僑宴，席中演講表示，國內現在有一些內部衝突，領導人應該拿出態度，「團結真有力、家和萬事興」，只要和氣團結，沒有解決不了的問題。（台中市政府提供）
台中市長盧秀燕美東時間13日晚間參加波士頓僑宴，席中演講表示，國內現在有一些內部衝突，領導人應該拿出態度，「團結真有力、家和萬事興」，只要和氣團結，沒有解決不了的問題。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕美國行第二天，美東時間13日晚上參加波士頓僑宴，發表長約20分鐘演說，表示台灣現在內部有一些衝突，身為領導人最重要的是拿出態度解決，「團結真有力、家和萬事興」，必須和氣團結。與會人士指出，僑胞對盧相當熱情，晚宴時間超過3個小時。

盧秀燕受紐英崙中華公所邀請參加僑宴，美東時間13日下午6時開宴，席開20餘桌，台中市政府參訪團、紐英崙中華公所主席雷國輝、紐英崙中華總會主席余麗瑛、僑務委員陳仕維、郭競儒、駐波士頓辦事處長廖朝宏等人出席，約晚上9時半才散會。

盧秀燕表示，台中市有2件事聞名世界，第一是珍珠奶茶，奶茶是西方的飲品，數十年前一名台中商人靈機一動加入台灣在地的珍珠粉圓，推出後大受歡迎，現在已經是全世界最流行的飲品之一；珍奶又在地、又國際，融合東方與西方，和僑胞很像，也象徵台中的國際融合精神。

盧秀燕指出，台中的第二個代表性事物，就是晶片和半導體，台灣號稱晶片王國，台中則是晶片王國的領航城市，台積電、美光等國際指標性企業都在台中大力投資；台中本就擁有傲視全球的精密機械產業，加上台積電與美光帶動，正在全力轉型為智慧製造和AI重鎮。

盧秀燕說，一個城市也不能只有晶片和珍珠奶茶，必須是個幸福的城市，「看不見的建設」很重要，她任內重啟老人健保補助、推動雙十公車、增加公托，教育預算占比更是連年居首，堅信城市韌性源於教育和福利，要照顧好長輩與孩子，讓年輕人安心打拚，才能讓城市長遠發展。

盧秀燕話鋒一轉，提及台灣政治現況，的確有不少內部衝突，領導人應該拿出態度解決；她引用已故社會運動家蔣渭水的名言，「團結真有力」，只要大家和平相處，和氣、團結，沒有解決不了的問題，不管華人身在何處，世界各國、中華民國、台灣乃至台中，都是一樣的。

與會人士指出，一般僑宴的時間約2小時，波士頓僑宴長達3個半小時，僑胞對盧秀燕相當熱情；波士頓華僑人數不算多，過去台灣政要訪美較少前往，此地鄰近哈佛大學、麻省理工學院等高教中心，華僑含金量極高，盧若能爭取到他們的支持，絕對是重要收穫。

盧秀燕受紐英崙中華公所邀請參加僑宴，整場宴席超過3個小時，與會人士表示僑胞對盧相...
盧秀燕受紐英崙中華公所邀請參加僑宴，整場宴席超過3個小時，與會人士表示僑胞對盧相當熱情。（台中市政府提供）

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