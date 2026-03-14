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25年來首加薪 新州議員薪資大增67%

編譯尤寶琪／綜合報導
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新州議會在今年1月13日開議。(新州議會民主黨臉書截圖)
新州議會在今年1月13日開議。(新州議會民主黨臉書截圖)

新澤西州議員在今年初宣誓就職時，薪資上漲了近70%。這是新州議員20多年來的首次加薪；該州議員自2001年以來，年薪就一直維持在4.9萬元，但根據一項在2024年簽署的法律，他們2026年的薪資增至8.2萬元。

儘管薪酬有所增長，但新州議員的實際支出能力，與25年前相比並沒有增加；不過，議員們給自己加薪可以說是個充滿政治風險的舉動。

儘管州議會表示，大多數議員都還有其他工作，但他們的新薪水低於該州超過10萬元的家庭收入中位數；新州議員現在是全國議員行列中收入最高的一群人，但他們的收入仍低於哈里斯堡(Harrisburg)的同行；哈里斯堡議員的年薪超過11萬3000元，高於賓州約7萬8000元的家庭收入中位數。

新澤西州議員這份工作被認定是一份兼職，儘管他們全年都在開會；在新澤西州，2025年各議院原計畫召開不到12次正式會議，但議員們經常會在議會日前，參與委員會會議和讓他們可以進行議事的法定人數會議；而且一些議員表示，這份工作需要人全心全力投入與精力。

「他們說這是份兼職，但我會說大家都把它當全職一樣在做，」代表部分伯靈頓郡(Burlington County)和大西洋郡(Atlantic County)的新當選新州民主黨州眾議院議員安傑洛齊(Anthony Angelozzi)指出，他同時也是哈蒙頓(Hammonton)的教師，並帶領當地的教師工會「哈蒙頓教師協會」(Hammonton Education Association)。

「我的任期是兩年，而且我所在的選區是搖擺選區⋯⋯所以，如果我不每天努力，去為我的選區做事，與選民溝通，建立關係，或走訪我所代表的25個城鎮，那我就會失去我的席位，」他說。

支持提高民選官員薪水的人士說，此舉可以打造一個更多元化、更能代表新州人民的立法機構；但密蘇里大學的立法者薪酬專家斯奎爾(Peverill Squire)認為，由於競選公職需要投入大量的時間和金錢，薪資上漲對立法機構的組成影響甚微。

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