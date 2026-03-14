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中美文協、新州台聯 同訪療養院慶新春

記者孫影真／新州報導
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團隊向長者發放紅包分享福氣。（記者孫影真／攝影）
團隊向長者發放紅包分享福氣。（記者孫影真／攝影）

中美文化協會婦女會、新澤西台灣同鄉聯誼會團隊，與普林斯頓青少年文化大使協會(FASCA)及愛迪生中文學校舞獅擂鼓隊，日前共同前往位於愛迪生市(Edison)的療養院(Embassy Manor Rehabilitation and care Center)，舉辦農曆新年慶祝活動，近50名志工與青少年，以豐富的視聽與美食饗宴，娛樂療養院人士，傳遞社會關懷。

愛迪生舞獅隊拜年，耆老給紅包同歡喜。（記者孫影真／攝影）
愛迪生舞獅隊拜年，耆老給紅包同歡喜。（記者孫影真／攝影）

太極拳師傅張大綱十足架勢表演太極劍。（記者孫影真／攝影）
太極拳師傅張大綱十足架勢表演太極劍。（記者孫影真／攝影）

兩會會長黃淑慧與周浩表示，此次準備了豐富的年糕、小餃子、春捲及水果盤等傳統點心以及兩個多小時節目，並向長者及工作人員發放紅包，老人家都非常的開心。

新澤西台聯會副會長金健率舞團獻唱經典歌曲。（記者孫影真／攝影）
新澤西台聯會副會長金健率舞團獻唱經典歌曲。（記者孫影真／攝影）

活動由愛迪生舞獅擂鼓隊開場炒熱氣氛，精采節目包括FASCA 諮詢導師劉超琦裝扮成大頭偶，帶領志工表演「台灣尚勇」；前大紐約區台大校友會會長陳尚勇、新澤西台聯會副會長金健等歌手獻唱經典歌曲；太極拳師傅張大綱十足架勢表演太極劍；斐莉姐妹APT熱舞與「夢幻貓咪」帶動跳展現活力，熱鬧旋律讓療養院長者們紛紛舉手，跟著旋律打拍子，甚至有耆老起身舞動，場面溫馨感人。

獲今年學生州長獎的林采純表演獨舞。（記者孫影真／攝影）
獲今年學生州長獎的林采純表演獨舞。（記者孫影真／攝影）

剛獲2026年學生州長獎(Student Governor's Award)的林采純，表演獨舞「The Solidity of Tide」，以卓越的藝術表現力詮釋文化的生命力。而正在挑戰國會服務獎(Congressional Award)的陳宥衡，也發揮創意親手製作55張馬年賀卡逐一贈予長者，充分體現社區服務精神。

普林斯頓青少年文化大使協會志工表演「台灣尚勇」。（記者孫影真／攝影）
普林斯頓青少年文化大使協會志工表演「台灣尚勇」。（記者孫影真／攝影）

黃淑慧說，婦女會與台聯會團隊多年來每個月均前往玫瑰園療養院慰問，Embassy Manor療養院則從去年9月就與他們接洽演出，很高興此次成功帶給療養院豐盛的節目，也感謝志工們的無私奉獻。

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