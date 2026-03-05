反對政府徵收土地 新州小鎮業主勝訴：激動高呼

新澤西州高等法院法官布卡(Benjamin Bucca Jr.)2日裁定，伯斯安博伊市(Perth Amboy)市府試圖透過「徵收權」(eminent domain)取得兩處私人地產的行動無效。

法官指出，市府無法提供「充分且具公信力的證據」，證明一處輪胎行與一棟四戶住宅應被列為「需要重建地區」。

根據NJ.com報導，法官布卡在裁決中廢止並宣布市府將該地產列為「衰敗地區」(blighted)的處分無效。與母親共同擁有該住宅的業主蜜爾松(Honey Meerzon)在獲悉勝訴後激動高呼，「我們贏了！」輪胎行老闆羅梅洛(Luis Romero)則表示，聽到消息時令他激動得起雞皮疙瘩，目前尚不清楚伯斯安博伊市府下一步將如何因應。

伯斯安博伊市市長卡巴(Helmin Caba)的幕僚長勒布朗(Lisett Lebron)向媒體表示，市府正與法律顧問研議裁決書以決定下一步，並重申市府仍致力於推動「負責任的開發計畫」，以強化鄰里、支持地方商業並增加財政收入。

Quick Tire & Auto Service輪胎行與蜜爾松住家這兩處物業位於勝利大橋(Victory Bridge)腳下的史密斯街(Smith Street)，緊鄰已動工的「門戶」(Gateway)開發案。該開發案預計興建近50萬平方呎的倉庫，並清理受污染土地、設置河濱健行步道，同時規劃一處可俯瞰拉里坦河(Raritan River)的涼亭。

儘管蜜爾松與羅梅洛的房產位於該區邊緣，但並未納入重建範圍，也不在原始重建計畫之列，不過市府仍試圖透過徵收權取得這兩處房產，並委託研究機構評估其是否屬於「衰敗」或「需要重建地區」，事後該研究報告認定，兩處房產均符合相關資格。