費城鶴山公所馬年春節聯歡宴會 駿馬迎春鄉音敘情

費城訊／圖文：彭林
鶴山公所職員合影。前排左5、6為主席李永華、溫學明。
金龍辭舊歲，駿馬迎新春。2月24日，費城鶴山公所假聚福金閣酒家舉行丙午馬年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領事館領事周凱良、章銳，與來自紐約鶴山公所、崇山會館的祝賀團嘉賓以及鶴山籍的鄉親父老、僑界代表以及各界精英人士逾400人歡聚一堂，品家鄉味、聽家鄉音，共同慶祝中華民族傳統佳節的到來。

宴會廳內洋溢著濃濃的節日氣氛，舞臺背景上巨大的大紅燈籠與駿馬奔騰圖案相映生輝，預示著新的一年充滿活力與希望。在雄壯的中美兩國國歌聲中，聯歡宴會拉開序幕。

鶴山公所主席李永華首先發表了熱情洋溢的新春賀辭。他表示在如此寒冷的天氣下，領館官員及鄉親和嘉賓們依然出席聯歡會，對此致以最衷心的感謝！過去的一年，在全體鄉親的共同努力下，公所在聯絡鄉誼、服務社區、支持家鄉建設等方面取得了顯著成績。丙午馬年象徵著奔騰、進取與力量，展望新的一年，公所將繼續秉持創會宗旨，融入主流、回饋社會，同時講好中國故事，創新活動形式，吸引更多鄉親加入鶴山這個溫暖的大家庭，讓「自強不息、團結拼搏」的鶴山人精神在海外代代相傳，展現鶴山鄉親的良好形象與責任擔當。

周凱良領事致辭，對鶴山公所在團結僑胞、弘揚中華文化方面所做的努力給予了高度評價。大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長吳日強、美東二中校友會會長邱向靈分別致辭，希望全體鶴山鄉親在新的一年，繼續發揚龍馬精神，像駿馬一樣一往無前，不僅要在海外安居樂業，更要心系桑梓，凝聚僑心，繼往開來，為促進中美文化交流與合作貢獻力量。

溫學明主席致答謝辭，他說，「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，今晚的相聚，正是為了慰藉這份珍貴的鄉情。希望嘉賓們暫放工作的繁忙，盡情享受這溫馨的時刻，暢飲團圓的美酒，共話美好的未來。

當晚嘉賓們踴躍獻唱，將晚宴的氣氛一次次推向高潮。席間，鄉親們舉杯互致祝福，用熟悉的鶴山話交流著彼此的生活與工作，暢談家鄉的新變化。不少年輕一代的華裔子女也跟隨父母前來，在感受濃濃年味的同時，加深了對家鄉文化的認同。此次春節聯歡宴會不僅是一場美食與文化的盛宴，更是海外鶴山人凝聚力量、展望未來的重要平臺。宴會在熱烈激昂的歌聲中圓滿落下帷幕。

