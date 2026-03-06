華人醫療服務部將舉辦免費網絡醫療講座：預防心臟病-主動控制您的血壓

我的頻道

新澤西訊
RWJBarnabas Health醫療系統下的華人醫療服務部（Chinese Medical Program）將於3月18日，美東時間星期三晚上7:00點，為華人社區舉辦心臟專科網絡講座。本次心臟科講座邀請到了羅格斯大學醫學院心臟病及高血壓專業助理教授，羅伯屋強生大學醫院心臟專科醫生張克安醫生（Andrew Chang, MD），他將為大家帶來主題為“預防心臟病 -- 主動控制您的血壓“的心臟專科網絡醫療講座。

羅伯屋強生大學醫院心臟專科醫生張克安醫生（Andrew Chang, MD），畢業於羅格斯新澤西醫學院（Rutgers New Jersey Medical School），獲得醫學博士學位，隨後在德克薩斯州休斯頓市貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）完成了內科實習和住院醫師培訓。之後，他在洛馬琳達大學（Loma Linda University）完成了心血管疾病專科醫師培訓，並在最後一年擔任心臟病學首席研究員。他的臨床研究方向包括預防心臟病學、血脂學和超音波心動圖。張醫生熱衷於教育事業，他認為醫生最大的貢獻在於激勵和教導他人，為後代傳承知識和奉獻精神。他從很小的時候即對醫療及科學感興趣，他的父母也教會他儘其所能的幫助和服務他人，他說作爲醫生他覺得最與衆不同的是他會在病患需要幫助的情況下來支持他們，從而影響和改善他們的生活和健康質量。他表示每個病人都是不同的也需要以人爲本來制定治療計劃，也希望每一位他看過的病人都覺得自己的醫療需求得到了解答，並清楚地知道下一步應該怎樣做，從而更加健康。

張克安醫生的臨床專長專注於預防心臟病學、血脂學和超音波心動圖等方面。本次講座他將教大家瞭解到高血壓是造成心臟病的主要風險因素，判斷何時需要治療血壓問題，如何在家正確量血壓，以及怎樣建立改善血壓的日常生活習慣。

羅格斯大學醫學院環球醫療副院長（Associate Dean, Global Health）林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS），也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授（Professor, Department of Family Medicine and Community Health），羅格斯大學家庭健康及多元文化主任（Director, Center for Healthy Families and Cultural Diversity）。她同時也是華人醫療服務部的醫療顧問，她將一如既往地為大家提供相關英文的翻譯。

華人醫療服務部的工作人員也將介紹該部門的服務，此次並會為大家提供華人醫療服務在RWJBH醫療系統不同地區心臟科醫生的名單和聯絡方式。此外您還可以瞭解到華裔移民壓力與心血管代謝健康研究方面的調查研究介紹，這項關於華裔長者心血管與代謝健康的研究旨在瞭解日常生活中的壓力、情緒和行為如何影響血壓、血糖、炎症等心血管健康，尤其是 針對華裔人群的反應。

您可以掃描QR Code 直接參加講座，或用以下鏈接和ID登錄或打電話收聽：

講座 ID: 936 4827 4553， 密碼: 166592

打電話直接收聽：(609)262-3063, ID號: 936 4827 4553 # 密碼: 166592#

詳情請聯係華人醫療服務部專線：732-923-5057。

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
