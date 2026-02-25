新州教師工會砸4500萬 挺前會長選州長失利

新澤西州教師工會(NJEA)去年挪用近4500萬元會費，支持前主席史皮勒(Sean Spiller)投入民主黨州長初選，最終失敗。(新州教師工會官方臉書)

擁有20萬名會員的新澤西州 教師工會(NJEA)去年挪用近4500萬元會費，進行一場政治豪賭，支持前主席史皮勒(Sean Spiller)投入民主黨 州長初選，最終仍宣告失敗，而且經費去向不明，引人疑竇。

根據新州 當地媒體NJ.com報導，監督機構「新澤西陽光政策中心」(Sunlight Policy Center of New Jersey)發布一份報告指出，該州最大教師工會NJEA透過兩大超級政治行動委員會(Super PAC)：「保護我們民主」(Protecting Our Democracy)與「新澤西就業促進組織」(Working New Jersey)力挺史皮勒投入民主黨州長初選，不但金額史無前例又不透明，而且成效甚微，史皮勒最終在初選僅排名第五。

儘管「新澤西就業促進組織」為史皮勒參選出錢不遺餘力，但NJEA極力撇清雙方關係，發言人貝克(Steve Baker)指出：「NJEA並未干預『新澤西工作就業促進組織 』的資源分配或任何合作單位的聘用決策。」

身為蒙特克萊市(Montclair)前市長暨NJEA前主席的史皮勒參加州長初選，獨自募款能力有限，加上沒有雇用任何競選人員，質疑根本是Super PAC幕後操刀並包辦99%競選支出，陽光政策中心創辦人利雷(Mike Lilley)不滿表示：「現在新州候選人不需自己募款、不需自己競選、不需聘請人員、不需獲得辯論資格，只需善用私人機構即可。」

報告指出，史皮勒競選團隊以1010萬元價碼聘請位於紐瓦克的顧問公司AP Consulting推動選務，但最終得票率僅10.6%，換算8萬9472張選票，平均每張選票花費502元，創下州長初選有史以來最高代價。

加上Super PAC無需申報支出，競選經費去向也不得而知，為未來新州選舉埋下隱憂，利雷直言：「基本上他們就是把個人競選活動外包，然後藉機轉移資金。」