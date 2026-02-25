我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

賓州華人工商聯合總會舉辦新春佳節開年團圓宴

費城訊／圖文：彭林
賓州華商會理事會員們團年合影。前排左3-6為盤玉蘭、黃偉星、呂玲、秘書長黃麗清。
賓州華商會理事會員們團年合影。前排左3-6為盤玉蘭、黃偉星、呂玲、秘書長黃麗清。

2月19日，中國農曆新年正月初三，賓州華人工商聯合總會（下簡稱“華商會”）在鴨五爺海鮮酒家舉行開年團圓宴會。華商會理事會員們歡聚一堂，共敘鄉情友誼，共賀農歷新年。

會長盤玉蘭向到場的會員們送上美好的節日祝福。她表示，開年是一個具有深厚文化內涵和傳統意義的節日習俗，承載著人們對新一年的美好祝願和期待。美食不只是味道，更是一種文化的延續，通過吃開年飯等習俗，表達對家人和朋友的深厚情感。盤玉蘭簡要匯報了中國廣西省岑溪市馬路鎮車垌小學師生及周邊的貧困戶、殘疾家庭等都收到了華商會贈送的鞋子、衣服、書包、現金紅包等新年禮物，希望他們能過上快樂的新年。華商會能力雖有限，但理事們的心意無限，希望用一點綿薄之力，給更多有需要的人送去溫暖與關懷。盤玉蘭深情感謝因為相同理念而攜手在慈善道路上同行的理事會員們，祝福大家新年快樂，好人一生平安。

董事長黃偉星、副董事長呂玲表示，開年不僅是慶祝新年的到來，更是一個祈福、團圓和傳承文化的時刻，體現了獨特的中華文化傳統和民俗風情。每一次相聚，都是值得紀念的時刻。華商會重啟以來，積極搭建交流合作平台，增強社區凝聚力，為費城僑社發展注入了新的活力。新的一年，華商會將繼續發揮橋梁紐帶作用，以更加堅定的步伐，促進資源共享，開啓合作共贏的新篇章。

對酒當歌，觥籌交錯，在理事會員們的相互祝福聲中，宴會圓滿落幕。團圓宴加深了會員間的交流與聯繫，盤玉蘭最後動情地說：余生漫漫，讓我們繼續同頻共振，一起奔赴更廣闊的山海！

世報陪您半世紀

費城 華人 賓州

上一則

福爾喜護理及康復中心舉辦馬年春節聯歡會

下一則

金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶