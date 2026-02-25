賓州華人工商聯合總會舉辦新春佳節開年團圓宴

賓州華商會理事會員們團年合影。前排左3-6為盤玉蘭、黃偉星、呂玲、秘書長黃麗清。

2月19日，中國農曆新年正月初三，賓州華人 工商聯合總會（下簡稱“華商會”）在鴨五爺海鮮酒家舉行開年團圓宴會。華商會理事會員們歡聚一堂，共敘鄉情友誼，共賀農歷新年。

會長盤玉蘭向到場的會員們送上美好的節日祝福。她表示，開年是一個具有深厚文化內涵和傳統意義的節日習俗，承載著人們對新一年的美好祝願和期待。美食不只是味道，更是一種文化的延續，通過吃開年飯等習俗，表達對家人和朋友的深厚情感。盤玉蘭簡要匯報了中國廣西省岑溪市馬路鎮車垌小學師生及周邊的貧困戶、殘疾家庭等都收到了華商會贈送的鞋子、衣服、書包、現金紅包等新年禮物，希望他們能過上快樂的新年。華商會能力雖有限，但理事們的心意無限，希望用一點綿薄之力，給更多有需要的人送去溫暖與關懷。盤玉蘭深情感謝因為相同理念而攜手在慈善道路上同行的理事會員們，祝福大家新年快樂，好人一生平安。

董事長黃偉星、副董事長呂玲表示，開年不僅是慶祝新年的到來，更是一個祈福、團圓和傳承文化的時刻，體現了獨特的中華文化傳統和民俗風情。每一次相聚，都是值得紀念的時刻。華商會重啟以來，積極搭建交流合作平台，增強社區凝聚力，為費城 僑社發展注入了新的活力。新的一年，華商會將繼續發揮橋梁紐帶作用，以更加堅定的步伐，促進資源共享，開啓合作共贏的新篇章。

對酒當歌，觥籌交錯，在理事會員們的相互祝福聲中，宴會圓滿落幕。團圓宴加深了會員間的交流與聯繫，盤玉蘭最後動情地說：余生漫漫，讓我們繼續同頻共振，一起奔赴更廣闊的山海！