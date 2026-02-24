新州2027會計年預算 面臨4定時炸彈

新州州長薛瑞爾。(路透)

新澤西州民主黨 籍州長薛瑞爾(Mikie Sherrill) 今年1月中正式宣誓就任，她一上任就宣布凍結電費費率、大幅裁撤州府員工等，由此可預見該州新會計年度的預算案將是一份削減開支計畫。

新州 當地媒體NJ.com 報導，財政廳長賓德爾(Aaron Binder)早前已表明，削減開支是財政預算非常重要的一部分，力爭在6月30日前通過及由州長簽署生效。

薛瑞爾政府要大削開支，緣於最少有四大問題令州府不得不砍掉其他項目，否則影響所有州民的錢包。

首先是教育經費不斷攀升，這也是預算中最大的單一支出，一旦學校支出增加，州府撥款不足的學區往往會提高地方房產稅來填補缺口。這意味著不僅房主受壓力，就連租屋者也受到影響，因為房東會將增加的房產稅轉嫁給房客。

其次是公共部門員工的醫療成本，已連續三年飆漲了59%，前州長墨菲(Phil Murphy)下台前已大削該項目7500萬元預算，並警告該計畫可能在2026年崩潰，因此薛瑞爾非改革不可。

與教育經費一樣，與醫保系統掛鉤的地方市政當局面對成本上升時，也會選擇提高房產稅來應對，因此即使州政府撥款不變，市民也會收到更高的房產稅單。

第三大問題是前政府所推出的「留住新澤西」(Stay NJ)計畫，為符合資格的65歲及以上的房主提供房產稅優惠。

然而長期維持該計畫的成本將由其他所有納稅人承擔，州政府若要繼續提供這個巨額福利，就要自行承擔撥款，否則由年輕的房主及不符合資格的長者承受，最終可能要多交稅。

最後是聯邦撥款波動，由於新州民主黨政府反對川普政府的種種措施，包括移民執法，遭到總統川普威脅進一步削減新州資金。

一旦聯邦資金枯竭時，州府必須做出選擇︰提高稅收？削減項目？推遲建設？任何選擇都將影響州民支付更高的房產稅，接受更少的服務，以及進度更慢的基礎建設。