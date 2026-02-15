酷寒來襲 新州水管爆裂 公共建物淹水頻傳

紐約時報 報導，寒流上周末席捲新澤西州 (New Jersey)，嚴寒天氣導致市政廳、法院、學校等公共建築內多處管線爆裂、走廊淹水。

由於沃倫郡(Warren County)、湯姆斯河(Toms River)、卡姆登郡(Camden County)以及沿海多個地區的灑水系統和供水管道爆裂，市政官員和學校校長忙於評估損失、轉移服務設施並將運營轉移到線上，整整一周都在進行緊急救援。

全部的故障暴露許多設施在應對極寒天氣方面準備不足，也突顯關鍵政府基礎設施的脆弱性。尤其8日華氏零度以下且風速達每小時40哩的強風，衝擊澤西岸(Jersey Shore)主要行政大樓。

沃倫郡市政廳的消防灑水管線爆裂，導致整棟3層樓建築嚴重進水，目前還無法確定原因和損失，但市政廳會先關閉，直至完成維修。沃倫郡政府正在尋找臨時辦公地點。

湯姆斯河市政廳也因水管爆裂、3層樓都淹水，整棟建築關閉到何時，取決維修進度，因此原定11日舉行的議會被迫取消。

卡姆登郡司法大樓(Hall of Justice)因為自動灑水系統管道在8日凍裂被迫關閉至11日，所有工作改成遠端進行。

洪水影響一樓大廳和較低樓層的部分區域，法庭不受影響，整棟樓正在維修，還沒有重新開放時間表，卡姆登郡政府正在制定工作人員和服務臨時搬遷計畫。

海洋郡(Ocean)的司法大樓(Justice Complex)在上次大雪就發生灑水系統的管道爆裂，嚴重影響法庭和警長辦公室的電力供水系統。

馬蓋特市(Margate)學區 也是因為管道凍裂，中學消防系統的自動噴水系統破裂，水就從灑水頭流出，漫進走廊和教室，學生被迫提前放學。

格洛斯特鎮區(Gloucester Township)公立學校管道也凍裂，校方延後兩小時上學。