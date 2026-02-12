我的頻道

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

車遭冰封暴紅 費城老師到二手車行買車 驚喜獲贈新車

編譯周芳苑／綜合報導
一月底美東遭逢暴風雪，賓州費城五年級數學老師格雷厄姆(Tianna Graham)的車整個被厚冰封凍，冰封車照片在社群平台抖音(TikTok)瘋傳；這位女教師到線上二手車行Carvana買車，希望爭取折扣，沒想到車商慷慨送車，免費獲贈一輛亮藍色2022年本田喜美(Honda Civic)。

格雷厄姆的冰封汽車照片上傳到抖音後，點擊量高達數千萬；Carvana公司慷慨贈車後，其汽車自動販賣機塔便經常出現在這位教師發布的影片背景中。

格雷厄姆今年24歲，是費城社區小學(Community Academy of Philadelphia)五年級數學老師；之前所擁有的車輛是2016年本田喜美，上個月底因暴風雪和極寒天氣而被冰封住。

格雷厄姆2日聯繫Carvana公司，希望藉由該公司汽車自動販賣機塔在她影片中走紅而爭取購車折扣， Carvana很快做出回應，表示願意提供協助。

格雷厄姆住在費城魚鎮(Fishtown)，6日下午和媽媽、妹妹一起到Carvana售貨機塔，期待Carvana公司提供購車折扣；沒想到完全免費，驚喜得到一份更大的禮物。

Carvana發言人波拉克(Hayley Pollack)當天證實，一旦所有手續辦妥，將免費贈車給格雷厄姆。

格雷厄姆表示，得知車輛免費時，簡直不敢相信，太震驚了，又說，那輛贈車太漂亮了。贈車是二手車，里程數約2萬8000哩，預計下周取車。

格雷厄姆從這次經歷中學到，任何不好的事情最終都會有好事發生。

格雷厄姆貼文稱，她驚訝看到一輛亮藍色汽車自動販賣機緩緩駛出，車上繫著大蝴蝶結，裡面裝著學習用品和一把冰錐，都是她需要的。

