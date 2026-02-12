ICE手段惹議 新州擬提新法案禁止執法時戴面罩

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
ICE探員執法時均戴著面罩。(路透)
ICE探員執法時均戴著面罩。(路透)

隨著新澤西州官員持續質疑川普政府的移民執法手段，該州州議會正考慮推出一項新法案，擬禁止執法官員在州內執行任務時配戴面罩。

根據NJ.com報導，這項編號S3112的法案規定，除少數例外情況外，所有在新澤西州境內的執法官員與民眾互動時，一律禁止配戴任何面罩或偽裝。此舉起因於美國移民及海關執法局(ICE)探員在執勤時頻繁配戴面罩已引發各界批評。雖然ICE聲稱此舉是為了保護探員免受網路騷擾與肉搜(doxxing)，但批評者主張，配戴面罩會製造恐懼並規避責任。

這項提案由民主黨籍州參議員溫伯利(Benjie Wimberly)提出，已送交州參議會法律與公共安全委員會審議，內容規定聯邦、州、郡與市級執法人員在公開執行職務時，原則上不得遮掩臉部，例外情形包括臥底任務、不影響身分辨識的防護面罩、經醫師建議配戴的醫療級口罩以及州政府宣布的煙霾緊急狀態期間。

眾議會同時也提出一項內容相同的法案，並預計本周在公共安全與備災委員會進行辯論並表決。不過，眾議會版本並未設立罰則，而是授權州檢察長制定具體執行細則。

新州民主黨籍州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)政府近期因移民執法問題與川普政府衝突不斷，聯邦政府先前已放話，若地方警察限制與移民局合作，將扣留對該州的補助經費。

