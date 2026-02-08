我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

選民拒增地稅27% 新州小鎮唯一學校恐關閉

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州規模最小學區之一「海洋門學區」(Ocean Gate School District)上月底舉辦特別選舉，超過68%選民投票否決增收地稅提案，區內唯一一所學校可能因此被迫關閉。

共計386名居民投票否決增稅案。

官員表示，這項增稅提案允許學區突破州府規定的稅收上限，永久將攸關學校經費的地稅提高27%以上，以彌補近70萬元預算缺口，是維持該學區唯一學校運作的必要措施。

學區官員稱，增稅措施將使海洋郡區平均估價41萬3297元的房屋每月增稅約53元、每年約增稅636元。

增稅提案被選民否決後，海洋門學區總監科貝特(Doug Corbett)說，教育委員會(Board of Education)接下來將調查「派遣-接收關係」(sending-receiving relationship)的學區合同安排情況，可能被迫關閉唯一一所學校，學生將轉入其他學區。

海洋門學區內有149名學前班至六年級學生，該學區稱，由於多年來新州州府撥款削減，使其財政捉襟見肘；儘管入學人數略增，但近六、七年的州政府撥款下降近60%。

海洋門學區所獲州府撥款從2019-20學年約95.1萬元降至本學年約36.7萬元，六、七年大減近60萬元，同期入學人數約增加13%。

學區 投票 新澤西州

上一則

芝市長選戰提前開打 5重量級挑戰者浮現

下一則

新州聯邦參議員布克 競選連任募得3000萬

延伸閱讀

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說
灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查

灣區學區「反猶事件」頻傳 州政府認定未充分處理 介入調查
費城特殊招生制或違憲 上訴法院發回重審

費城特殊招生制或違憲 上訴法院發回重審
無證客對新州校車扔石塊 打中8歲童頭部

無證客對新州校車扔石塊 打中8歲童頭部

熱門新聞

北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15
許姓女大生2日在芝市西區的Goodwill店內受到攻擊。(google map)

UIC華裔女大生 商店內遭陌生人攻擊 警追查嫌犯

2026-02-05 09:51
位於芝市河北區的「大都會資本銀行信託公司」倒閉。(google map)

全美今年首宗 芝大都會銀行倒閉

2026-02-03 01:15

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能