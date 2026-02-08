選民拒增地稅27% 新州小鎮唯一學校恐關閉

新澤西州 規模最小學區 之一「海洋門學區」(Ocean Gate School District)上月底舉辦特別選舉，超過68%選民投票 否決增收地稅提案，區內唯一一所學校可能因此被迫關閉。

共計386名居民投票否決增稅案。

官員表示，這項增稅提案允許學區突破州府規定的稅收上限，永久將攸關學校經費的地稅提高27%以上，以彌補近70萬元預算缺口，是維持該學區唯一學校運作的必要措施。

學區官員稱，增稅措施將使海洋郡區平均估價41萬3297元的房屋每月增稅約53元、每年約增稅636元。

增稅提案被選民否決後，海洋門學區總監科貝特(Doug Corbett)說，教育委員會(Board of Education)接下來將調查「派遣-接收關係」(sending-receiving relationship)的學區合同安排情況，可能被迫關閉唯一一所學校，學生將轉入其他學區。

海洋門學區內有149名學前班至六年級學生，該學區稱，由於多年來新州州府撥款削減，使其財政捉襟見肘；儘管入學人數略增，但近六、七年的州政府撥款下降近60%。

海洋門學區所獲州府撥款從2019-20學年約95.1萬元降至本學年約36.7萬元，六、七年大減近60萬元，同期入學人數約增加13%。