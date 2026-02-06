普林斯頓大學校長：因面臨政治威脅 將削減經費

普林斯頓大學為長春藤名校之一。(美聯社)

普林斯頓大學(Princeton University)校長艾斯格魯柏(Christopher L. Eisgruber)在一封致全校師生的信中說，鑑於聯邦政策變化、學校財務面臨政治威脅以及對未來捐贈基金收益預期降低，校方將採取不尋常的整合和削減措施，堅定專注於核心優先事項」。

艾斯格魯柏本周在寫給師生的年度信函中稱，由於政經環境變化，學校由高速成長期過渡到堅定專注核心優先事項的時期，這樣的轉變是必要的，藉此捍衛核心原則並抵禦日益增長的學術自由威脅。

艾斯格魯柏提到，這所常春藤盟校既要因應不斷上漲的工資和福利等成本，又要支持教學和科研所需的投資。

就在艾斯格魯伯發布聲明幾天前，賓州大學(University of Pennsylvania)宣布將進行新一輪預算削減，以因應川普 政府對未來資金和收入的威脅舉措、以及不斷上漲的法律保險費用。

川普政府對研究生貸款額度設定新上限、暫時中止學生簽證 面談、並試圖削減大學研究經費，賓大 、普林斯頓大學等大學捐贈基金稅也將上漲。

賓大各學院和各中心被要求於下一財年削減4%特定開支，並維持去年實施的財務削減措施如凍結員工招聘和年中員工調薪；去年度已被要求削減5%特定開支。

普林斯頓大學可能也要步上賓大後塵，鑑於捐贈稅上調以及聯邦科研經費威脅，校方也要求各部門過去一年削減5%至7%預算。普林斯頓大學364億元捐贈基金和科學研究資助經費佔其收入83%。

普大捐贈稅預訂2026-2027學年從1.4%上調至8%。 賓大針對248億元捐贈基金徵收的稅款將由1.4%上調到4%。

艾斯格魯伯說，如今可能需要更有針對性、力度更大且持續多年的減稅措施。普林斯頓大學將繼續發展，但會多透過提高效率和替代等方式，而不是增加新設施，與過去5年、30年相比，這將是重大變化。

艾斯格魯伯提到，普林斯頓大學長期捐贈基金預估報酬率已由三年前的10.2%下調至8%，必須將用於資助學校營運、獎學金或研究的「支出率」(payout rate)降至5%以下。