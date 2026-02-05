費城特殊招生制或違憲 上訴法院發回重審

費城學區 的特殊招生制度合法性近日再度引發爭議。三名家長提起訴訟，指控該制度可能違憲並存在種族歧視 。一年多前，這起案件曾被駁回，但美國第三巡迴上訴法院(The U.S. Court of Appeals)近日予以恢復，並於2日裁定，學區的特殊招生做法可能有歧視之嫌。

美國第三巡迴上訴法院將三位費城家長提起的訴訟發回下級法院重審，可能對費城磁校(magnet school)和特殊招生學校產生長期影響。

費城學區2021年改變招生方式，從校長有權決定誰可進入該學區37所特殊招生學校，轉變為所有符合學術標準的學生進行集中式電腦抽籤；針對該市五所頂尖磁校，所有符合入學標準且居住在特定少數族裔聚居區的學生均可自動入學。

費城有些菁英公校的學生結構與城市整體人口結構不一致，例如，馬斯特曼高中(Masterman)白人和亞裔學生比例遠高於整個學區平均值。

法官哈迪曼(Thomas Michael Hardiman)代表三名法官小組稱，學區官員在招生政策頒布前後都發表聲明，顯示該政策旨在改變並確實改變了學校的種族結構，依此認定，學區的作法帶有歧視。

費城三名家長2022年提起訴訟，要求該學區停止當時的招生政策、阻止磁校招生使用種族歧視性標準、對於可能因學區劃分不公抽籤政策而受損的人賠償。

一名聯邦法官2024年未經審判便裁定學區勝訴，聲稱任何公正的陪審團都不可能認定招生程序變更帶有種族歧視的意圖或目的。

學區則辯稱是地理位置導致某些學生優先進入馬斯特曼高中等磁校，而不是種族因素。

費城學區政策改變以來歷經五個招生週期，曾有若干調整，包括取消有爭議的作文電腦評分、增加兄弟姐妹優先權以及就讀附屬高中且達到學術標準的初中生自動錄取等。

費城三名原告的子女各是非裔、白人和跨族裔，都被其他學區磁校錄取，卻無法進入最想就讀的學校。

費城學區已啟動的2026-27學年招生程序不受影響。