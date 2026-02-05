我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

費城特殊招生制或違憲 上訴法院發回重審

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

費城學區的特殊招生制度合法性近日再度引發爭議。三名家長提起訴訟，指控該制度可能違憲並存在種族歧視。一年多前，這起案件曾被駁回，但美國第三巡迴上訴法院(The U.S. Court of Appeals)近日予以恢復，並於2日裁定，學區的特殊招生做法可能有歧視之嫌。

美國第三巡迴上訴法院將三位費城家長提起的訴訟發回下級法院重審，可能對費城磁校(magnet school)和特殊招生學校產生長期影響。

費城學區2021年改變招生方式，從校長有權決定誰可進入該學區37所特殊招生學校，轉變為所有符合學術標準的學生進行集中式電腦抽籤；針對該市五所頂尖磁校，所有符合入學標準且居住在特定少數族裔聚居區的學生均可自動入學。

費城有些菁英公校的學生結構與城市整體人口結構不一致，例如，馬斯特曼高中(Masterman)白人和亞裔學生比例遠高於整個學區平均值。

法官哈迪曼(Thomas Michael Hardiman)代表三名法官小組稱，學區官員在招生政策頒布前後都發表聲明，顯示該政策旨在改變並確實改變了學校的種族結構，依此認定，學區的作法帶有歧視。

費城三名家長2022年提起訴訟，要求該學區停止當時的招生政策、阻止磁校招生使用種族歧視性標準、對於可能因學區劃分不公抽籤政策而受損的人賠償。

一名聯邦法官2024年未經審判便裁定學區勝訴，聲稱任何公正的陪審團都不可能認定招生程序變更帶有種族歧視的意圖或目的。

學區則辯稱是地理位置導致某些學生優先進入馬斯特曼高中等磁校，而不是種族因素。

費城學區政策改變以來歷經五個招生週期，曾有若干調整，包括取消有爭議的作文電腦評分、增加兄弟姐妹優先權以及就讀附屬高中且達到學術標準的初中生自動錄取等。

費城三名原告的子女各是非裔、白人和跨族裔，都被其他學區磁校錄取，卻無法進入最想就讀的學校。

費城學區已啟動的2026-27學年招生程序不受影響。

學區 費城 種族歧視

上一則

林主恩投書亞特蘭大憲報 籲深化台美合作

下一則

ICE喬州大學城設新辦公室 居民抗議

延伸閱讀

共和黨上訴 第11國會選區重畫延宕

共和黨上訴 第11國會選區重畫延宕
40年首例 公立教師工會全數挺罷工

40年首例 公立教師工會全數挺罷工
馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴

馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴
場邊人語／黃蜂猛螫 費城無策

場邊人語／黃蜂猛螫 費城無策

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象