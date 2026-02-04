新規生效 賓州14.4萬居民福利縮水、失去糧食券

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
糧食劵新的申請標準上路，導致部分原本可使用EBT卡購買食品的民眾受到衝擊。(美聯社)
總統川普所簽署的「又大又美法案」(One Big, Beautiful Bill)新規陸續生效，糧食券計畫SNAP直接受影響，賓州14.4萬人從1月起開始失去福利、或者福利縮水。

川普去年7月4日簽署「大又美法案」，法案下的新規開始生效後，全美超過400萬糧食券受益人1月起失去福利，包括100萬名兒童。

賓州人類服務廰(Department of Human Services)數據顯示，賓州近200萬SNAP受益人中，約有14.4萬人已經或即將受到影響。有些人將失去所有福利，有些人福利大幅減少。

賓州社會福利廰數據顯示，約4.5萬費城居民受影響，多於賓州其他郡；其他郡受影響人數依序是巴克斯郡(Bucks County)約 3300 人、切斯特郡(Chester County)約 1000 人、德拉瓦郡(Delaware County)約 5700 人、蒙哥馬利郡(Montgomery County)約 2300 人。

左傾智庫Center on Budget and Policy Priorities資深政策分析師伯格(Katie Bergh)稱，預計今年將有更多人失去福利。

川普修改規則前，賓州等多州低收入族群可免除糧食券一項行之有年的要求，也就是無子女、無殘疾且年齡54歲以下成人須每周工作20小時才能獲得每人每天6元福利；費城和賓州其他地區貧困和飢餓程度高、就業機會減少，因此，這項要求已被免除數十年。

但是在川普新政策下，無子女且身體健全的成人如果想領取糧食券，必須失業率至少達10%的地區才能免除前述工作要求；費城11月失業率4.8%，通常不會達10%失業率。

「又大又美法案」下，領取糧食券須工作20小時的年齡範圍擴大了，法案生效前只要年滿55歲便可免受該工時要求，如今須屆滿64歲才能免除要求；而且，過去育有18歲及以下子女的成人可免除工時要求，如今，僅育有14歲以下子女的成人才能免除此要求。

全美最大的反飢餓倡議組織食品研究與行動委員會(FRAC)稱，3月起，將有更多人失去福利，包括退伍軍人、無家可歸者以及即將離開寄養系統的年輕人，將不得不遵守20小時工作要求。

賓州 糧食券 川普

華府國家動物園 25年來第一隻亞洲象寶寶誕生

不堪成本壓力 芝城百年糖果廠申請破產保護

