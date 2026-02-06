迪士尼「美女與野獸」百老匯音樂劇即將登陸您的城市

經典迪士尼「美女與野獸」音樂劇巡，歡迎官網查詢演出城市與時間。

歡迎大家前來觀看「美女與野獸」，這是備受喜愛的迪士尼 經典音樂劇 25 年多以來首次開啟北美巡演！這部劇的情節引人入勝，展現了觀眾熟知並喜愛的浪漫、宏偉等元素。藉由精彩絕倫的全新佈景與炫目服裝，以前所未有的方式重新演繹。這部劇將呈現奧斯卡 金像獎®獲獎配樂，包括經典歌曲「Be Our Guest」以及電影同名曲「Beauty and the Beast」。

「美女與野獸」音樂劇改編自 1991 年奧斯卡金像獎®獲獎的動畫電影，於 1994 年在百老匯 首演，並且至今仍然是百老匯歷史上演出時間長度排第十名的劇目。「美女與野獸」曾斬獲九項托尼獎®提名並榮獲最佳服裝設計獎，至今仍然是百老匯歷史上票房最高的劇目之一。

「美女與野獸」由曾參與「獅子王」和「阿拉丁」等音樂劇的製作人傾情呈現，這部經典之作將喚起觀眾的情感共鳴，帶來愉悅的觀演體驗。

如需了解迪士尼「美女與野獸」音樂劇巡演何時登陸您所在的城市以及購票資訊，請瀏覽：

www.beautyandthebeastthemusical.com

www.facebook.com/beautyandthebeastthemusical@beautymusical