新州紅衣主教譴責：ICE是無法無天機構

新澤西州 最知名的天主教領袖紐瓦克總教區紅衣主教托賓(Joseph Tobin)譴責美國移民 海關執法局(ICE )是「無法無天的機構」(lawless organization)，敦促教徒向國會施壓，反對為ICE提供資金。

托賓主教提到明尼蘇達州持續不斷的緊張局勢。ICE人員被控在當地與抗議者發生衝突，並在鎖定一名父親執法時拘留一名5歲男孩。

托賓日前在線上論壇說，人們為這世界、這個國家感到悲痛，竟然允許5歲兒童被合法綁架、允許抗議者被屠殺。論壇前一天，明尼阿波利斯發生第二起美國公民被聯邦執法人員槍殺的事件。

托賓是出席「全國信仰行動呼籲」(National Faith Call to Action)活動的幾位宗教人士之一；該活動由「信仰行動」(Faith in Action)負責組織，而「信仰活動」是美國和其他14國信仰組織共組的網絡。

托賓引用馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)的名言「唯有愛才能驅散仇恨」，呼籲天主教徒加大力度反對美國移民海關執法局。

托賓主教說，國會本周將審議一撥款法案，懇請他們基於對上帝和人類的愛而投票反對繼續為如此無法無天的機構提供資金。

托賓上周與芝加哥和華府三位對美國外交政策道德性感到擔憂的紅衣主教發表聯合聲明，隨後便出面譴責ICE。

在25日「信仰行動」主辦活動中，托賓於紐瓦克發表五分鐘演講，提到他距離ICE兩個拘留中心僅幾哩。他又以1936年小說「麵包與酒」(Bread and Wine)作比喻，小說裡有一位年輕女子問神父是否有辦法阻止法西斯軍隊入侵義大利？那位牧師回應，獨裁者最怕的是敢站出來說「不」的人。

紐瓦克總教區服務伯根(Bergen)、埃塞克斯(Essex)、聯合(Union(和哈德遜(Hudson)等郡的天主教徒。托賓現年73歲，2016年被任命為紐瓦克總教區樞機主教。

