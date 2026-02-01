僅次於加州、華府 新州失業率疫情後最高

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)公布最新數據，顯示新澤西州 失業率持續攀升，去年11月升至5.4%，創新冠疫情 爆發以來最高紀錄，而且在全美各州失業率排行榜排名第三。

勞工統計局經季節性因素調整的最新數據稱，全美只有加州和華府的失業率比新澤西州來得高。

新澤西州勞工及勞動力發展廳(Department of Labor and Workforce Development)透過聲明表示，去年11月份新州 失業率較9月上升0.2%。

而根據美國勞工統計局的資料，新州10月、11月該州淨減少5300個工作機會。大部分集中在10月份，當月一口氣減少3600個工作機會。

10月份的勞動市場數據因為聯邦政府停擺而延遲發布。

新州失業率不斷攀升正值新任州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)剛剛走馬上任之際。民主黨的薜瑞爾競選時承諾要降低新州生活成本，一上任便簽署行政命令，宣布新州進入緊急狀態要全力應對不斷上漲的公用事業費用，並且藉由授權帳單抵扣凍結能源價格調漲。

薛瑞爾20日發表就職演說時表示，「這只是個開始」；她說，將著手解決生活成本危機，並且徹底改變現狀。

在新出爐報告涵蓋的10月和11月，新澤西州只有三個就業領域出現成長，其中包括私立教育和醫療服務業新增4900個就業機會、貿易暨運輸和公用事業新增1800個就業機會、金融活動新增800個就業機會。

此外，根據最新統計，新州專業和商業服務業所受到的衝擊最大，共計裁員3600人。

新州失業率近來處於高位，不過，相較之下，仍遠低於疫情高峰期，當時，各行各業公司行號被迫突然停業。數據顯示， 新州2020年4月失業率飆升至15.3%，所幸這樣的極端情況未持續太久，到了2020年9月，失業率已降至6.7%。

2022年7月，失業率幾乎已恢復到疫情前的水準。