刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪

編譯周芳苑／綜合報導

警方稱，賓州55歲男子卡斯蒂利亞(Kevin Castiglia)26日承認，他在巴克斯郡(Bucks County)希瑟路(Heather Road)住宅內殺死熟睡中的老父老母，隨後又在妹妹發現屍體後將她刺死。

地方檢察官弗伯(Monica Furber)稱，調查人員指出卡斯蒂利亞23日殺害他的父母，24日殺害他的妹妹。

卡斯蒂利亞被控三項刑事殺人罪、一項褻瀆屍體罪及其他相關罪行，受害者包括他90歲的父親弗雷德里克(Frederick)、84歲母親朱迪思(Judith)）和53歲妹妹黛博拉(Deborah)。

北安普頓鎮(Northampton Township)警方26日逮捕嫌犯；被捕前，卡斯蒂利亞將自己反鎖在兇殺現場父母家超過五個小時，他當時手持沾滿鮮血的刀具，警方包圍房屋並試圖勸他投降。

卡斯蒂利亞遭捕後被送往當地醫院。在醫院裡告訴醫生：「我趁著父母熟睡時殺死他們。」又說，當妹妹發現他們時，他殺死她。

卡斯蒂利亞目前被關押在巴克斯郡懲教所(Bucks County Correctional Facility)，不得保釋。

遇害的黛博拉是資深教師，卡斯蒂利亞的父母1970年起就住在這棟兩層紅磚屋，與兒子同住，最近剛慶祝結婚紀念日。

黛博拉的男友報警稱，他去卡斯蒂利亞家找她時遭到卡斯蒂利亞威脅。

警方趕赴案發現場時，卡斯蒂利亞手持兩把刀在門口迎接；兩造對峙一陣子後，警方最終逮捕卡斯蒂利亞。沒有警員受傷。

